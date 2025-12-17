Con récord de asistencia jugando a estadio lleno en Córdoba, las piratas con un gol de Alaides Paz vencieron 2-0 a Racing para quedarse con el título.

Una multitud recibió a Belgrano y a Racing este martes en el estadio Julio César Villegra de Barrio Alberdi, del pirata cordobés, y fue una fiesta del fútbol. Humo celeste y banderas por doquier, le dieron un marco único a la final de vuelta, en la que Belgrano terminó por revertir la situación. En la ida en Avellaneda, la academia se había quedado con el partido por la mínima, con gol de Rocío Bueno.

En el partido de vuelta, un tiempo les alcanzó a las cordobesas para quedarse con el campeonato por primera vez en su historia. Tempranito y para ya colocar a la tribuna, Mayra Acevedo abrió el marcador a los 4 minutos. La canaria Julieta Alaides Paz Bonilla, antes de los 30, sentenció el score capturando un rebote y hundiendo la pelota al fondo del arco.

Su carrera en el festejo besando el escudo es para siempre: emocionó a un pueblo entero o a dos. Anduvo volando Alaides un infierno por la franja derecha, haciendo dupla con la inexpugnable Laura Felipe, que no sólo representa los valores más sobresalientes del fútbol uruguayo en la marca, sino que tiene una salida y una constancia para perseguir la jugada hasta el final que levanta a la gente en las tribunas.

Pero además, Agustina Sánchez la dueña del arco celeste –del de Belgrano pero también del de Uruguay– estuvo impecable, y la de San Ramón Fátima Barone mandó en su área y casi se viste de goleadora con una pirueta impresionante en el arco racinguista que hubiera sido un golazo.

En el segundo tiempo entró la tararirense Guillermina Grant para completar el grupo de cinco uruguayas campeonas en una noche inolvidable. Cuatro de las cinco campeonas con el equipo cordobés –Sánchez, Barone, Felipe y Paz– fueron titulares en el último partido oficial de la selección uruguaya por eliminatorias para el Mundial 2027 de Brasil, que terminó en un empate sin goles con Ecuador en el Viera.

Fue un evento histórico: 26.000 personas poblaron Alberdi para ver a Belgrano campeón. En el fútbol femenino argentino, el juego final de la Liga Argentina 2025 quedó en tercer lugar en asistencia. El primer lugar lo sigue ostentando el encuentro entre las selecciones de Argentina y Venezuela en el Mario Alberto Kempes, también de la ciudad de Córdoba, al que fueron 31.800 personas. En el segundo lugar –y todos los premios son para Córdoba– está el ascenso pirata en 2022 con 28.000 personas.

Además, la consagración tiene otra curiosidad: Belgrano Femenino no empezó su historia directamente afiliado a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), sino a la Liga Cordobesa de Fútbol (LCF), cuando esta impuso la obligatoriedad de que sus clubes tuvieran equipos femeninos. No forma parte de la estructura principal, como clubes de Primera División masculina que dependen 100% de la AFA.

Además, hace cuatro temporadas, en 2021, Belgrano fue el primer club del interior en afiliarse a la competición nacional de la AFA a través de la C. En 2022 ya jugó en la B y en 2023 llegó a la A. Vale destacar que Laura Felipe también había ganado la Copa Federal y el primer torneo de la temporada con Newell’s Old Boys junto a la palmirense Sofía Ramondegui. Carina Felipe, que así es el nombre de Laurita según fue anotada en el Registro Civil, fue campeona en los tres torneos de Primera División que este año se jugaron en Argentina. Impresionante.

Las dirigidas por Mariana Sánchez se clasificaron primeras, con 19 puntos de 24 posibles, a los cuartos de final, instancia en la que eliminaron a Ferro por penales. En la semifinal derrotaron a River Plate; empataron sin goles como visitantes y le ganaron por la mínima como locales.

Racing, por su parte, con una de sus figuras en la uruguaya Sindy Ramírez, clasificó en cuarto lugar con 10 puntos. Sin embargo, eliminó al último campeón, Newell’s, al ganarle 1-0 en octavos, a San Lorenzo en cuartos también 1-0 pero de visitante, y a Boca, siempre candidato, 2-0 en Avellaneda y 1-0 en Casa Amarilla.

Un campañón de las cordobesas, apoyadas en un cuadro con muchas uruguayas.