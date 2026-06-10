Primera práctica de Uruguay en Playa del Carmen

La selección uruguaya de fútbol en el Aeropuerto Internacional de Carrasco antes de partir hacia México para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 9 de junio Foto: Santiago Mazzarovich, AFP

A las 18.00 de México, 20.00 de Uruguay, por primera vez desde que la selección llegó a la Riviera Maya habrá acceso al Mayakoba Training Center, el corazón deportivo de la concentración. Hasta ahora, el lugar era un nombre en los comunicados; desde esta tarde se podrá mirar, aunque sea un ratito y de reojo, cómo es el escenario donde Marcelo Bielsa planeará tácticas y estrategias.

Flor de centro

El Training Center está incrustado en la comunidad privada que combina hoteles de lujo, selva, manglares y canales, con accesos encadenados y circulación interna controlada. La apuesta de Uruguay es justamente esa: un lugar donde el plantel pueda entrenar, recuperarse y descansar, donde el ruido de la Copa llegue amortiguado.

La visita también servirá para poner en contexto el lugar. Según averiguó la diaria en la previa de la llegada de Uruguay, Portugal estuvo hospedado en marzo de este año, tres días antes de un amistoso con México (0-0 del 28 de marzo), y que distintos clubes mexicanos -Tigres, Monterrey, entre otros- han pasado para hacer sus respectivas pretemporada en la Riviera Maya.

Lo que se vea en ese rato, el estado del césped, la disposición de la o las canchas, la cercanía con el hotel, los espacios de gimnasio y recuperación, ayudará a entender mejor cómo será la rutina celeste de acá en adelante. Después, las puertas volverán a cerrarse y el Mayakoba Training Center regresará a su condición de búnker hasta nuevo aviso. Así son las cosas bajo el régimen FIFA.