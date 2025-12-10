Se realizará un reconocimiento al entrenador de la selección uruguaya y a su cuerpo técnico por lo hecho en el período 2006-2021.

La Mutual de Futbolistas, la Asociación de Entrenadores Uruguayos y la Asociación de Preparadores Físicos del Uruguay realizarán un homenaje a Óscar Washington Tabárez y su cuerpo técnico por su pasaje por la selección uruguaya entre 2006 y 2021. El evento será a las 20.00 en la sala Zitarrosa y se denomina Legado celeste.

El Maestro, a sus 78 años, concurrirá junto con Celso Otero, Mario Rebollo y José Herrera, quienes integraron el equipo técnico de Uruguay en una de las etapas más exitosas de la selección en la época moderna.

Tabárez dirigió 191 encuentros en el período 2006-2021: ganó 90, empató 48 y perdió los restantes 53. Fue campeón de la Copa América 2011 y concurrió a todos los mundiales: Sudáfrica 2010, donde fue cuarto; Brasil 2014 y Rusia 2018, donde terminó quinto.

Fue su segundo pasaje por la selección uruguaya, a la que ya había dirigido entre 1988 y 1990, con el campeonato del mundo de Italia incluido. El Maestro siempre logró que Uruguay pasara la primera ronda de los mundiales, algo que sólo ocurrió cinco veces en los últimos 55 años, cuatro de ellas fueron durante sus mandatos.

Henry Borges también será homenajeado

El parajudoca uruguayo también será homenajeado este miércoles, en este caso en la sesión de la Cámara de Representantes. Se le entregará el reconocimiento José Nasazzi y Obdulio Varela.

El deportista de 42 años, nacido en Artigas, batió el récord en París 2024 al disputar por quinta vez los Juegos Paralímpicos, algo que ningún otro uruguayo había logrado, tampoco en Juegos Olímpicos. Con cuatro participaciones están el atleta Andrés Silva, el velero Alejandro Foglia y el ciclista Milton Wynants, último uruguayo en ganar una medalla con la presea de plata en Sídney 2000.

Borges competía en judo para personas ciegas, fue medalla de bronce en el Mundial 2022. Además fue campeón de los Parapanamericanos en 2015 y 2019. A lo largo de su carrera también consiguió dos diplomas paralímpicos.