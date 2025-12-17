Abel Hernández y Nicolás Vallejo tienen todo encaminado para jugar en Peñarol en 2026.

Peñarol comenzó a confeccionar el plantel para 2026 y está cerca de cerrar la mejor dupla ofensiva del fútbol uruguayo: Nicolás Vallejo y Abel Hernández, que la rompieron jugando juntos en Liverpool.

La Joya se despidió del negriazul con un posteo: “Una etapa que nunca voy a olvidar por todo el cariño recibido desde el primer día que llegué a este club junto a mi familia. Belvedere se queda con una parte de mi corazón, sin ninguna duda. Los quiero mucho”.

El futbolista ya decidió volver a Peñarol y hay un acuerdo de palabra. Entre el club y su representante se ultiman detalles contractuales para oficializar la vuelta de Hernández, que tendrá su tercer pasaje por el carbonero. En los anteriores anotó 15 goles en 34 partidos disputados.

Liverpool no utilizó la opción de compra de 1,5 millones de dólares por Nicolás Vallejo. Se venció el plazo ya que no hubo acuerdo con Independiente, de Argentina, dueño del pase del futbolista.

Una vez que el negriazul se bajó de la negociación, apareció Peñarol, que ya venía monitoreando el tema. El carbonero no tiene el dinero para efectuar la compra, por lo que entrará en escena el grupo Pachuca, de México, que será quien adquirirá la ficha de Vallejo para cederlo a préstamo al aurinegro.

Entre Peñarol, el grupo Pachuca y el jugador está todo solucionado, y resta el acuerdo entre mexicanos y argentinos para terminar de confirmar la operación. En este acuerdo también podría estar incluida la llegada de Baltasar Barcia, volante que puede jugar como extremo y que viene de tener un gran año en Boston River.

Retener a Arezo

Para completar los hombres de ofensiva, Peñarol busca retener a Matías Arezo, quien debe volver a Gremio de Porto Alegre. Por el momento, la negociación con los brasileños está fría, el tricolor no ve con malos ojos la salida del delantero, pero no hay acuerdo en las formas; el carbonero pretende un préstamo similar al que se dio en la segunda mitad de 2025. La intención del jugador es quedarse en Uruguay y eso empuja a buscar la solución para destrabar una situación que, por ahora, parece lejana.