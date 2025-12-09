Tras el cuarto intermedio, el lunes se reanudará el Consejo de Liga con la recomendación de parar en el Mundial.

La semana pasada no hubo acuerdo y quedó sin resolución el Consejo de Liga Profesional en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que reunió a la Mesa Ejecutiva y a los representantes de los clubes para definir las fechas y los torneos a disputar en la temporada 2026 del fútbol uruguayo.

La Mesa Ejecutiva presentó dos propuestas, que contaron con el visto bueno de la Mutual: en una, la temporada empezaría el 24 de enero con la Supercopa Uruguaya, seguiría el fin de semana siguiente con el inicio del Torneo Apertura, y después vendría el Intermedio, que tendría un receso a partir de su quinta fecha por la disputa del Mundial. En la otra, el Torneo Intermedio se pasaría en su totalidad para después del Mundial, con lo que la primera parte del año arrancaría recién en febrero, con la Supercopa primero y el Apertura después.

Boston River propuso un cuarto intermedio para que los clubes analicen las diferentes posibilidades. Los representantes de Nacional, Boston River, Racing, Defensor Sporting, Wanderers y Liverpool conformaron una comisión para estudiar el tema. Cabe señalar que Peñarol, Cerro Largo y el recién ascendido Deportivo Maldonado no estuvieron presentes en este consejo.

Licencia y Mundial

Ahora, de acuerdo con lo que ha trascendido de los encuentros de la comisión, la semana que viene se propondrá que se juegue de seguido con interrupción en el Mundial, de manera tal que quedaría el Intermedio partido al medio. Pasando en limpio, la Supercopa el 24 o 25 de enero –la disputan Nacional contra Peñarol– y el Apertura comenzaría una semana después; se jugarán sus 15 fechas hasta el 3 de mayo. Si no hay necesidad de finales, el 9 de mayo comenzaría el Intermedio, que avanzaría hasta su quinta fecha hasta el 7 de junio.

Del 8 de junio y hasta el 22 del mismo mes será la primera mitad de la licencia anual, y los futbolistas podrán ver a la celeste en sus dos primeras presentaciones libres de responsabilidades laborales. Después viene el Mundial, y la actividad local se retomaría con las últimas dos fechas del Intermedio y la final desde el 24 de julio. El Clausura comenzará el 22 de agosto, pero antes arrancará la Copa Uruguay y además será el período de pases de invierno. Las finales, si son necesarias, se jugarán en diciembre, con un techo máximo del día 20, que es cuando arranca la licencia anual.

¿En qué pantalla se ve?

Además del formato y el calendario, la temporada 2026 del fútbol uruguayo todavía tiene mucho por definir, sujeto a la licitación en curso. Desde quién transmitirá los partidos por streaming hasta quién se ocupará de la producción audiovisual de las 37 fechas del fútbol uruguayo –15 del Apertura, 15 del Clausura y 7 del Intermedio–, más la Supercopa y la final del Torneo Intermedio, y las posibles finales de la Liga AUF Uruguaya, el Uruguayo.

La AUF ya dio a conocer a las empresas concursantes ganadoras de los diferentes bloques dispuestos en la licitación, pero por estos días –y hasta el 19 de diciembre– la empresa Tenfield analiza su chance de igualar las mejores ofertas en los bloques o lotes en los que se presentó.

Ya se definió que la transmisión televisiva nacional (el lote 1 en el pliego) será realizada por el consorcio Directv/Torneos, porque Tenfield no presentó oferta a este lote. Pero la actual empresa beneficiaria de los derechos sí presentó oferta para el lote 2, el del streaming, que inicialmente fue adjudicado a Team Click, el consorcio formado por Antel y Team Sports Media. Es muy probable que la empresa de Francisco Casal, que desde 1999 transmite el fútbol uruguayo, iguale la oferta del streaming para quedarse con estos derechos de transmisión.

Otro bloque importante en el que Tenfield no resultó el mejor ofertante pero sí realizó oferta válida, ganando así su derecho de igualación, es el de la producción audiovisual. La empresa tiene vasta experiencia en el rubro y es una chance cierta que pueda quedarse finalmente con este bloque de la licitación, actualmente adjudicado a la empresa La Corte.

Cabe señalar que Tenfield ya resultó adjudicataria del bloque III, el de la producción comercial, y que por tanto será responsable de brindar ese servicio a la AUF –kits comerciales en los partidos, cartelerías y sistemas LED publicitarios, etcétera–, y que también resultó beneficiaria de los derechos de patrocinio y merchandising (lote 4), por los que ofreció ocho millones de dólares anuales; a cambio, se beneficiará con ingresos por publicidad en las transmisiones y en los estadios, tendrá derechos de naming y podrá realizar acuerdos con marcas para proveer las pelotas, entre otras activaciones comerciales y promocionales.

Tenfield también participó, y no ganó, en la puja por los derechos de transmisión internacionales (lote 3) y por los de Live Feeds y Data Feeds (lote 5), que pueden ser explotados por casas de apuestas extranjeras, por lo que podría igualar también estas ofertas.