El muchacho campeón del Mundo sub 20 con Uruguay regresó a su club de origen, Defensor Sporting, tras manifestar problemas de salud mental en su estadía en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Finalmente, se concretó la vuelta de Matías Abaldo al club que siente como su casa, Defensor Sporting. Destrabar la situación con Gimnasia y Esgrima de La Plata no fue simple y la operación se dilató unos cuantos días. El jugador había manifestado estar preocupado por su salud mental, lo que lo llevaba a querer volver a Uruguay y particularmente al club violeta. La participación de su representante en la negociación, Edgardo Lasalvia, fue fundamental. El lobo platense había abonado una cifra cercana al millón de dólares y debe aún medio millón más que pagará finalmente en cuotas a Defensor Sporting. El arreglo incluyó un porcentaje, precisamente un 34% de un futuro pase de Abaldo, que beneficiaría a Gimnasia. El ida y vuelta con estos (y otros) números casi pudo frustrar el pase de Abaldo.

El futbolista, surgido en la cantera violeta, campeón del mundo sub 20 con la selección de Marcelo Broli en la última edición del certamen, marcó cinco goles en 28 partidos oficiales con la camiseta de Gimnasia. Todo esto pasó entre agosto del 2023 y octubre del año pasado. Defensor, bajo el mando del Chino Álvaro Navarro, acunó la llegada del muchacho. El pasado martes el club del Parque Rodó anunció la (re)contratación de Abaldo y en estos días el futbolista está formando parte de los entrenamientos previo al parate por la asunción de Yamandú Orsi. El violeta está primero con puntaje ideal tras cuatro fechas en el Torneo Apertura, ya lejos y olvidado de la temprana eliminación de la Copa Libertadores de América.

“Estoy muy contento por estar acá. Estar con la gente que conozco me hace muy bien. El destino tenía que ser este sí o sí porque acá me siento como en mi casa y acompañado”, dijo Abaldo a Radio Carve tras su primer entrenamiento con Defensor Sporting bajo el mando del Chino Navarro, quien en su momento manifestó que quiere al muchacho como un hijo. Abaldo dijo, además, que estaba “un poco nervioso porque se terminaba el período de pases y me tenían ‘mañana arrancás, mañana arrancás’, y no arrancaba”. Agregó que “tenía esa desesperación de querer venir y presentarme con el grupo. Fueron horas duras”, dijo antes de afirmar que “sólo quería volver a la cancha”.

“Vengo con tratamiento, hablando con psicólogos. Vengo mejorando día a día. El arrancar acá me hace mejorar”, comentó el futbolista. “He recibido muchos mensajes de apoyo y estoy rodeado de gente que me acompaña”, añadió. En cuanto a la relación con Lasalvia, pieza fundamental en el arreglo para su vuelta a casa, dijo que tiene “una relación como de padre e hijo”. “Estoy más que agradecido, fue de los que estuvo al pie del cañón”, agregó.