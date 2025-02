El astro brasileño regresó a su club de origen y tuvo minutos en el Campeonato Paulista; también en Brasil, hubo goles de Giorgian de Arrascaeta y de Agustín Rogel.

El astro brasileño, Neymar, regresó a Santos 12 años después de su partida al Barcelona. El Santos, club donde también brilló el Rey Pelé, enfrentó al Botafogo de Ribeirão Preto, y el partido terminó empatado 1-1, lo que le permitió al equipo albo mantenerse en el primer lugar de la clasificación del grupo B del Campeonato Paulista.

Más allá del partido, la nota la dio Neymar Jr. jugando a alto nivel luego de varios meses de inactividad y de un declive de su carrera que lo llevó al fútbol árabe donde apenas disputó algunos minutos, tras su lesión en el Estadio Centenario y una frustrada vuelta a la canchas. El club árabe debió desembolsar una cifra astronómica para terminar el vínculo contractual, y el Santos —donde se formó— le abrió las puertas para el regreso.

En su vuelta Ney disputó 45 minutos con la camiseta número 10 y, entre la emoción propia y la de su gente, el crack demostró sus condiciones. Por momentos no podían agarrarlo y apelaron a bajarlo de cualquier manera. Incluso pudo convertir desde fuera del área, pero el arquero de la visita con gran destreza impidió lo que hubiera sido la frutilla de la noche.

Neymar no disputaba un partido oficial desde noviembre del año pasado, cuando actuó unos pocos minutos en un partido del Al-Hilal saudí, club donde sólo aportó un gol en siete compromisos disputados. El estadio de Vila Belmiro a tope fue testigo de la vuelta de un grande del fútbol sudamericano, así lo hicieron saber con una bandera con ambos futbolistas eternos, Pelé y Neymar. Además, Neymar cumplió 33 años y luego del partido manifestó: “Me sentí muy bien. Esperaba correr menos de lo que corrí, pero estoy feliz con mi juego, me sentí en casa e hice lo que me gusta hacer”. “Pese a que casi anoté un gol, aún necesito de minutos, de partidos”, declaró. “No estoy al 100%. No imaginaba que iba a correr tanto y a regatear tanto. Creo que en cuatro o cinco partidos estaré mejor”, cerró el futbolista emocionado.

Goles uruguayos en el fútbol brasileño

En otro orden, Internacional de Porto Alegre goleó 3-0 a Brasil de Pelotas este miércoles y estiró su invicto en el Campeonato Gaúcho, el torneo estadual de Rio Grande do Sul. Lidera el grupo B con 13 puntos, cuatro más que Caxias. El ex Nacional Agustín Rogel ganó de arriba tras un tiro de esquina ejecutado por Wanderson y anotó su primer gol en el equipo brasileño, al que llegó a mediados del año pasado.

Vitinho, a los 48’, y el ecuatoriano Enner Valencia, a los 64’, completaron la goleada del Inter, que no contó con la presencia de Sergio Rochet y que el próximo sábado tendrá el clásico contra Gremio, que lidera el grupo A.

También hubo gol de Giorgian de Arrascaeta en la goleada del Flamengo por 5-0 ante Portuguesa por el torneo Carioca. El futbolista de la selección uruguaya debutó en las redes con el mítico número 10 que utilizó Zico. Luiz Araújo, Matheus Gonçalves y Wallace Yan complementaron el marcador. El ex Defensor fue sustituído a los 72´ con el partido cocinado. El Mengao está primero en el estadual con 13 puntos, al igual que Volta Redonda y Vasco da Gama.