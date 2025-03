El arquero coloniense Joaquín Silva fue figura en la visita.

Nacional recibió a un Plaza Colonia, que se hizo fuerte en su vuelta a Primera División. El partido se disputó en el Gran Parque Central y tuvo un poco de todo, más allá de que los arcos no corrieron peligro cierto. Nacional en busca de puntos que calmen la ansiedad. Plaza por consolidarse en esa idea de no estar de paso, que construyó con los años. Con la referencia del colombiano Diego Herazo, el bolso abusó de los centros que no siempre fueron bien dirigidos para el delantero.

Diogo de Oliveira, luego de anotar el primer gol de Plaza Colonia, el 22 de marzo en el estadio Gran Parque Central. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Más allá de que Nacional dominó el primer tiempo, Plaza supo sostener el plan. Arrebatar todas las ofensivas posibles, y jugar con el contexto de urgencia. En Nacional lo más activo pasaba por Luciano Boggio, aunque nadie juega sólo, y cuando se juntó con Mauricio Pereyra y con Jeremía Recoba fue cuando más se lució. El hijo del Chino probó de lejos cuando no se animó al área con triángulos y piolas.

Sin embargo, la visita, el Plaza Colonia de Sebastián Díaz -aunque en el día de la fecha dirigió el carismático Nito Puente- supo cuidar lo suyo. Vale recordar que Díaz estuvo suspendido por su expulsión en el Campeón del Siglo en la victoria de su equipo ante Peñarol.

Christian Ebere, de Plaza Colonia y Christian Oliva, de Nacional, el 22 de marzo en el estadio Gran Parque Central. Foto: Rodrigo Viera Amaral

El patablanca conseguiría la apertura del score con gran jugada de su triángulo final, entre Pablo García, Christian Ebere -que sabe jugar revanchas- y Diogo De Oliveira, el delantero fronterizo de Plaza que convirtió el primero. Entre los tres y junto a Christian Barros fueron los puntos altos de la visita, aunque en Yvo Calleros tuvo garras, tripas, corazón y pertenencia.

Lo cierto es que el nigeriano Ebere, quien espera volver a Nacional el año próximo tras haber salido por lesión y para liberar un puesto de extranjero, jugó un gran partido. En la hermosa jugada de gol demostró su técnica mandando un centro con el empeine para De Oliveira. La pelota fue recta por el aire y bajó justo donde el delantero brasileño se acomodaba para lo mejor. Cabeceó con mucha calidad y puso el uno a cero que marcó el ritmo de lo que quedó del primer tiempo.

Santiago Otegui, de Plaza Colonia, Nicolás López, de Nacional y Facundo Píriz, de Plaza Colonia, el 22 de marzo en el estadio Gran Parque Central. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Pudo ampliar ventajas Plaza Colonia tras un disparo de Christian Barros. Antes del cierre del primer tiempo, un Nacional insistente encontró la más clara cuando, entre Mauricio Pereyra y Emiliano Ancheta, tejieron por derecha para que, de manera genial, el Diente dejara pasar la pelota para Luciano Boggio, que entró como un nueve. Joaquín Silva se quedó con el grito de gol y la pelota derivó en un córner que se pateó tres veces seguidas.

Lucas Villalba, de Nacional, festeja tras el gol del empate, el 22 de marzo en el estadio Gran Parque Central. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Para el segundo tiempo, Martín Lasarte movió los cambios pero Nacional entró en el apuro. Al mismo tiempo, Plaza consiguió por momentos el dominio del balón y, por lo tanto, del juego. Primero probó con la velocidad de Lucas Villalba y apostó a las pelotas quietas de Nicolás Rodríguez. Con Rómulo Otero, minutos después probó y tuvo algo parecido. La más clara para el empate surgió de los pies del venezolano que en un tiro libre exigió al arquero coloniense. Faltando diez se repitió el duelo incluso de más lejos. La pelota se movió tras el disparo de Otero y Silva volvió a responder.

Juan Manuel Ramos, de Plaza Colonia y Mauricio Pereyra, de Nacional, el 22 de marzo en el estadio Gran Parque Central. Foto: Rodrigo Viera Amaral

El arquero fue figura en la visita. Pero Nacional alcanzó el deseado empate. Tras un córner, Lucas Villalba, primero de volea y después de cabeza, no pudo batir a Silva. En el tercer rebote Sebastián Coates marcó el empate y se besó el escudo. Tuvo la victoria el bolso sobre el final, pero nuevamente Silva se quedó con el grito de Gonzalo Petit y sentenció el empate.