Nacional sigue sin entrenador definido, mientras que River y Defensor estrenarán DT.

El tema central de la décima fecha del torneo Apertura debería ser Liverpool, el líder, único invicto y, cuando faltan 15 puntos por jugarse, el que aparece –con cuatro de ventaja respecto de sus rivales más inmediatos– como el gran candidato a quedarse con el título y con el primer módulo del Uruguayo. Por lo pronto, los negros de la Cuchilla, que juegan el domingo a las 14.30 en Belvedere con River Plate, saben que, pase lo que pase ese día, permanecerán una semana más como líderes absolutos del certamen.

El tema central debería ser Liverpool, pero la agenda popular futbolera uruguaya lleva el foco a Nacional y su entrenador, el que no tiene y el que otra vez, como en enero, está tratando de encontrar entre algunos nombres que no eran la primera opción para sustituir a Martín Lasarte. Aquella vez se había hablado de Jorge Bava primero –Nicolás López dijo que no jugaría con el exarquero como técnico– y Jadson Viera inmediatamente después. Ahora fueron otra vez por el entrenador santanense de Boston River, quien aparentemente ha manifestado que se quedará en el club rojiverde con el que tiene contrato.

Si bien el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, en quien recae buena parte de las decisiones futbolísticas, insistirá con Jadson Viera, el exzaguero seguiría en Boston River, por lo que el bolso deberá buscar otra opción. Mientras tanto, el floridense Martín Ligüera, quien había tomado la decisión de dejar de ser técnico y ocuparse de otros asuntos dentro del fútbol –secretario técnico, por ejemplo–, deberá volver a dirigir al plantel principal de Nacional el domingo a las 17.30 en Melo ante Cerro Largo.

En Colombia hubo una reunión con Pablo Repetto. Aunque no se le hizo una propuesta formal, en una charla amistosa el director técnico comunicó que hasta mitad de año no podía mudarse a Uruguay, por lo tanto, está descartado para este momento.

La opción B, por sugerencia de Sebastián Eguren, era Marcelo Méndez, que está libre luego de su paso por Gimnasia y Esgrima La Plata. Pero el exentrenador de Defensor Sporting y Liverpool este jueves declinó tomar la dirección técnica del tricolor.

Simultáneamente, en Argentina el Cacique Alexander Medina fue cesado de Talleres de Córdoba, por lo que se convierte en candidato posible inmediato.

Esta semana llegaron a la institución ofrecimientos de varios entrenadores extranjeros, pero la idea por ahora es que el sucesor de Martín Lasarte sea uruguayo. En ese sentido, otro nombre que sobrevoló, con pocas posibilidades hasta el momento, es el de Paulo Pezzolano.

Complejo panorama para Nacional. A su flojo andar en el Apertura se sumó la goleada que le propinó Atlético Nacional de Medellín en su debut en la Copa Libertadores. Nacional está a ocho puntos de Liverpool y Cerro Largo a siete unidades.

Sábado, domingo y lunes

En un horario muy extraño, a las 13.00 arrancará este sábado la décima etapa del Apertura con el partido de uno de los escoltas, el exitoso Juventud de Las Piedras, que recibirá en su estadio a Boston River, que viene de caer ante Liverpool en el Apertura y de empatar un partido que debía haber ganado ante Guaraní de Asunción en el estadio Centenario, en el arranque de su participación en la Copa Sudamericana. Además, con todo este tironeo público por Jadson Viera, que también saca de eje.

A las 16.00 en el María Mincheff –que así se llama el estadio de Danubio desde hace unos años por resolución de asamblea en honor de quien le dio el nombre y la vida a aquel club que nació con muchachos, entre ellos sus hijos, en su propia casa– Danubio, que empató ocho de los nueve partidos que jugó (cuatro con Alejandro Apud, a quien echaron cuando estaba invicto, y cuatro con Juan Manuel Olivera, que perdió en el primero de los que empezó a dirigir), recibirá a Peñarol. El carbonero ha tenido uno de los peores arranques de torneos iniciales de los últimos tiempos: está undécimo, con nueve puntos, y en los últimos nueve partidos jugados –incluida la derrota ante Vélez por la Libertadores– sólo le ganó a Juventud en la séptima fecha. El elenco de Diego Aguirre sumó en cuatro días dos derrotas en línea, ante Cerro Largo en el Campeón del Siglo y frente a Vélez en Buenos Aires.

La actividad del sábado se cerrará con otro de los escoltas, Plaza, que a las 18.30 recibirá en Colonia a Racing. La escuelita viene de caer en el Centenario ante América de Cali y jugará con Huracán de Parque Patricios por la Sudamericana.

El domingo, Cerro y Progreso abrirán la jornada a las 10.00 en el Tróccoli. A las 14.30, Liverpool mantendrá la punta ante River Plate, que estrenará a Julio Ribas como entrenador en Belvedere. A las 17.30, con Martín Ligüera cerrando su interinato, Nacional visitará en Melo a Cerro Largo. La actividad dominical finalizará en Montevideo, en el Parque Palermo, donde Miramar recibirá a Torque a las 20.00.

El lunes de tarde, porque Wanderers está arreglando las luces en el Parque Viera, los bohemios tendrán la visita de otro de los escoltas del torneo, Defensor, en el que debutará su nuevo técnico, Ignacio Ithurralde.

