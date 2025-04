La prueba continental culminó el domingo en Punta del Este.

Con una medalla de bronce –la de Ciro Pérez en sub 23 en la prueba de ruta– y dos clasificaciones para los Panamericanos Junior de Asunción –los conseguidos por el ciclista Pérez para esta categoría masculino y por Florencia Revetria para femenino– culminaron los Panamericanos de Ciclismo que se desarrollaron de muy buena manera en Punta del Este entre el pasado miércoles y el domingo.

Los Panamericanos de Ciclismo en Ruta –que no son el ciclismo en los Juegos Panamericanos, sino una competencia diferente– se corren desde 1974 y son organizados por la Confederación Panamericana de Ciclismo. Uruguay, que sólo los había organizado en una oportunidad en 2008, tiene en todo el historial de la categoría elite una medalla de oro que consiguió justamente en la anterior edición en nuestra tierra Richard Mascarañas; en la prueba de ruta en Montevideo se subió a lo más alto del podio al imponerse al mexicano Luis Macías y al brasileño Otávio Bulgarelli. En 2012 Héctor Fabián Aguilar fue medalla de bronce, al igual que Sixto Núñez en 2022.

Esta vez, la única medalla fue en sub 23 masculino en ruta y la ganó el sanducero Pérez, de 20 años, que además es el vigente campeón nacional de ruta de la categoría, y al final de las 12 vueltas en la rambla (157 kilómetros) quedó por detrás de los colombianos Jonathan Guatibonza y Cristian Vélez.

Guatibonza fue medalla de oro con un tiempo de 3:44.46. Al mismo tiempo, Vélez conquistó la plata y Ciro, que vino expresamente de Italia, donde corre para el Mg.K Vis, el bronce. En damas, Florencia Revetria fue la mejor uruguaya sub 23 en la prueba de élite (no había prueba en la categoría sub 23): en una etapa de 117,9 kilómetros terminó en el puesto 31 y abrió un cupo celeste para los Panamericanos Junior de Paraguay. La uruguaya mejor colocada fue Mariana García con un tiempo de 2:42.37.

Este domingo se cerraron los Panamericanos de Ciclismo en Ruta con la prueba masculina de élite sobre una distancia de 215 km y con 74 ciclistas que largaron. Fueron 16 vueltas al circuito de 13,4 kilómetros en la rambla, donde se desarrollaron todas las competencias. Uruguay lo trabajó bien atacando reiteradas veces con sus pedalistas, ya fuera para encontrar una escapada que permitiera sacar diferencias o para desgastar y llegar con ventaja al sprint final, lo que no ocurrió.

El mexicano Édgar Cadena se escapó en el primer tercio de la carrera y en varias vueltas llegó a sacarle 4:40 al pelotón. Pero en circuitos planos es difícil sobrevivir a los ataques del pelotón, por lo que la ventaja se fue esfumando y cuando quedaban poco más de seis vueltas –81 km– fue tomado por el resto de los ciclistas. Recibió los embates constantes de la selección uruguaya –que ya no será dirigida por Héctor Boquita Rondán– y apareció el vergarense Eric Fagúndez, quien en forma solitaria sacó 150 metros cuando faltaban pocos kilómetros. Pero justo en el remate de la última vuelta lo alcanzó el pelotón. Se decidió entonces la carrera en un sprint masivo para finalizar con la victoria limpia del colombiano Álvaro Hodog, mientras que en segundo y el tercero llegaron los costarricenses Sebastián Brenes y Jason Huertas.

El mejor uruguayo al finalizar la larga prueba fue Thomás Silva, que vino de España, donde compite por el club Caja Rural-Seguros RGA. Con el mismo tiempo que los ganadores, pasó noveno por la línea de llegada.

Días atrás, en la prueba contrarreloj los excelentes pedalistas uruguayos Silva y Fagúndez quedaron a dos y cuatro segundos del podio y, por lo tanto, de alcanzar alguna medalla. Ganaron la prueba los colombianos Walter Vargas y Rodrigo Contreras, y tercero fue el brasileño Diego de Jesús.