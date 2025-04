El director de selecciones nacionales habló en una conferencia de prensa y explicó algunos hechos de los últimos meses en la celeste, desde la sub 15 a la mayor.

Jorge Giordano, director de selecciones nacionales, habló en una conferencia de prensa sobre la celeste. Tocó varios puntos, principalmente enfocados en la formación de futbolistas y entrenadores en los planteles juveniles. Además, explicó algunos aspectos vinculados a la selección mayor.

Cosa de grandes

Giordano comunicó que “Marcelo Bielsa no tiene injerencia en los procesos de selecciones formativas”. Además, aclaró que el entrenador de la mayor está abierto a dar sus opiniones cuando le consultan: “Desde el Sudamericano sub 20 en 2023, que dirigió Marcelo Broli, vemos y analizamos todos los partidos de juveniles. Bielsa sigue todo el proceso y lo analiza. Cuando su opinión es requerida la da, sin invadir. Los entrenadores de las categorías formativas tienen total independencia para ejercer su función”.

El floridense también contó detalles sobre la charla que tuvo con Nicolás de la Cruz tras la derrota con Argentina y desmintió enfáticamente que ese entredicho quedara vinculado a la desafectación del futbolista para viajar a Bolivia. Esto dijo: “Fue simplemente un reclamo y le di una respuesta con la explicación de lo que se hizo y lo que sucedió. A mí nadie me consultó y mi respuesta siempre hubiese sido esta; un futbolista reclamó porque el estado del campo no era el ideal, y se le dio una explicación. Pero no tiene nada que ver esta situación con que no haya viajado al partido siguiente”.

Giordano: “Tenemos que captar entre 300 jugadores”

“Nosotros trabajamos sobre la captación del club. Tenemos que captar entre 300 jugadores, Argentina entre 300.000 y Brasil entre 3.000.000. Lo que tenemos que ampliar es esa muestra, es difícil porque es reducida. También es complejo que en el fútbol uruguayo se vaya algún futbolista sin ser captado”.

Giordano también aclaró que “OFI [Organización del Fútbol del Interior] juega con edades diferentes de las de la Conmebol: esos chicos o dan muchas ventajas o están pasados de edad. Hay que encontrar más futbolistas para la formación, la competencia local que en muchos partidos no forma por la diferencia entre los equipos. Sería buena la creación de un torneo nacional que el año que viene se podría lograr”.

Una idea de Giordano era la creación de centros de formación de OFI para evitar la fuga de futbolistas. Al respecto, contó: “Hubo reuniones con intendencias del interior y directores deportivos. Lo único que pedíamos era la infraestructura, entre AUF y OFI nos hacíamos cargo del funcionamiento. No tuvimos el éxito deseado”.

Analizar más allá del resultado

Al ser consultado sobre las últimas eliminaciones de la selección sub 20 y sub 17, que no se clasificaron a los mundiales de sus categorías, Giordano explicó que “el análisis es mucho más profundo que el resultado, hay generaciones que se destacan más y otras menos”.

En una reivindicación de la importancia de la formación para nutrir a la selección mayor, el floridense recordó a la sub 20 de 2005, que “no logró la clasificación pero fue sostén de una camada importante que se mantuvo varios años”. En ese equipo jugaban Fernando Muslera, Diego Godín, Álvaro Pereira, Cristian Cebolla Rodríguez, Jorge Japo Rodríguez y Christian Stuani.

Ante los 12 años sin presencias en mundiales de la selección sub 17, analizó: “La sub 20 compite bien. Hay un mojón que asocio con que el futbolista, cuando lo suben al plantel de primera división a los 17 años, logra un desarrollo. Tenemos que revisar qué ocurre de los 17 años para atrás y las metodologías de trabajo en la formación”.

Para cerrar, habló de la formación de los entrenadores. “Algunos entraron sin experiencia, como Ignacio González y Matías Alonso. También es nuestra función formarlos a ellos, porque es muy diferente entrenar con selecciones que hacerlo con equipos. Teníamos la obligación de dar ese paso”, dijo.