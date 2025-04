El tricolor también fue multado por la Conmebol y puede recibir nuevas sanciones por expresiones racistas en el partido frente a Inter, en Porto Alegre.

En el partido en el que Nacional perdió 1-0 con Bahía en el Gran Parque Central, una petaca fue arrojada al campo de juego. Es la segunda vez en pocas semanas, ya que algo similar había pasado en el último clásico disputado en la Quinta de la Paraguaya. El hecho ocurrido ante Bahía el pasado 9 de abril, en el partido correspondiente a la segunda fecha del grupo F de la Copa Libertadores, significó una nueva sanción al club albo. En las últimas horas, trascendió que el monto de la multa en este caso será de unos 8.000 dólares.

La petaca salió desde la tribuna Abdón Porte y no llegó a impactar en el arquero Ronaldo. Inmediatamente, se produjeron incidentes entre los mismos hinchas de Nacional que repudiaron el hecho.

Por otra parte, Nacional aún no ha recibido ninguna sanción por el acto de racismo cometido por un hincha el pasado martes 22 durante el partido frente a Internacional en el estadio Beira-Río de Porto Alegre. El partido comenzó favorable al tricolor, incluso por una diferencia de tres a cero, pero con categoría el colorado local lo empató cerca del final. Un hombre de 29 años quedó detenido y fue liberado por fianza este jueves. Fue identificado por el club -que no puede sancionarlo por no ser socio-, y será ingresado en la lista de inhabilitados para espectáculos públicos y le aplicarán derecho de admisión en el Gran Parque Central.

Nacional ya fue multado en 2024 por actos de racismo, lo que podría elevar el monto de las multas por reincidencia. En el mismo partido frente a Inter, en el Beira Río, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió sancionar a Javier Moreira, relator del espacio Pasión tricolor que sale por 89.3 FM, por sus dichos racistas durante la transmisión del partido. La Conmebol ha decidido imponer la “prohibición de acreditación a partidos de torneos de la Conmebol” hasta nuevo aviso.

Luego de la determinación, el relator emitió un comunicado bilingüe expresando sus “disculpas a todo aquel que se haya podido sentir ofendido”. En la misiva, difundida en sus redes sociales personales y en las del programa, señala que “algunos hinchas comenzaron a insultarme y pretendieron agredirme físicamente mientras me encontraba relatando el partido. En ese contexto, tuve una expresión que es una frase común en mi país y que nada tiene que ver con el racismo. Jamás tuve la intención de menospreciar ni descalificar a nadie”.

La Conmebol ha declarado su intención de erradicar este y otro tipo de acciones de índole racista en las canchas. En lo que va de 2025, la institución sancionó al uruguayo Pablo Ceppelini, jugador de Alianza Lima de Perú, por tres meses debido a actos racistas; además, le puso una multa de 100.000 dólares al club peruano Melgar tras su cotejo ante Lanús por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025. A River de Argentina le aplicó algo similar por hechos ocurridos en la semifinal de vuelta de la Libertadores 2024: al uso excesivo de pirotecnia le aplicó una multa de 145 mil dólares y un partido a puertas cerradas, que ya cumplió frente al Barcelona ecuatoriano este año, pero le sumó por hechos racistas la obligación de exhibir un cartel con la leyenda: “Basta de Racismo” y también exponerlo en redes sociales, además de otra multa por 50 mil dólares.

Vale recordar que en la Libertadores Sub 20 de este año, el brasileño Luighi Hanri denunció llorando ante las cámaras actos discriminatorios sufridos en el partido frente a Cerro Porteño. En este caso, el club paraguayo también fue sancionado y el hecho llamó la atención hasta del propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se manifestó al respecto repudiando estas acciones que no cesan en las tribunas de América.