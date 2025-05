El volante Eric Remedi, que fue autor de un golazo, bromeó: “Fue el gol más lindo de mi carrera, no pateo más por las dudas”.

En zona mixta, luego del triunfo de atrás contra Olimpia por la Copa Libertadores, la diaria dialogó con varios jugadores del plantel carbonero.

Leonardo Fernández habló de la hinchada aurinegra, esa que extrañó en las tribunas: “Es difícil jugar sin nuestra gente, la hinchada de Peñarol es diferente. Es distinto para nosotros y para los rivales, que no sienten esa presión que a nosotros nos empuja”.

“Que Peñarol clasifique es lo más importante, siempre priorizamos lo grupal, después lo individual va mejorando de a poco. Es felicidad lo que siento por clasificar, es un buen momento el que estamos pasando”, describió.

Eric Remedi: “El primer tiempo no era para ir perdiendo 2-0”

El volante argentino analizó que “el partido fue bueno en general. En el primer tiempo ellos encontraron dos goles en dos llegadas. El descuento rápido nos dio confianza para seguir, pero no era para ir perdiendo 2-0. Venimos en levantada. El equipo está bien”.

Sobre su gol, bromeó: “No pateo más por las dudas, así parece que le pego bien a la pelota. Cuando controlé y vi que no tenía marca, le di. Se fue moviendo un poco y entró. Fue el más lindo de mi carrera, no soy de hacer muchos goles, creo que es el cuarto. Los otros no habían sido muy lindos. Este fue importante porque sirvió para ganar y clasificar”.

Maximiliano Olivera: “Soy autocrítico y el que más quiere ganar”

“Teníamos fe con nuestro juego y, mejorando algunas cosas, lo íbamos a dar vuelta. Demostramos que este equipo está para todo. Era un rival muy difícil y sin nuestra gente se hace complicado”.

El lateral y capitán convirtió un gol clave en un momento en el que era cuestionado por sus rendimientos: “Estoy agradecido con Diego Aguirre y mis compañeros porque siempre me dan confianza. Ellos saben lo que es el día a día para mí. Me preocupo cuando los rendimientos no salen, soy autocrítico y el que más quiere ganar. Sufro por este club”.