La Copa Nacional de Clubes A tiene siete cupos por definir en la última fecha.

La penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Nacional de Clubes A arrojó más clasificados y el dolor de varios clubes que, además de despedirse del campeonato, pierden la categoría. La podrán recuperar si a fin de año consiguen ganar el respectivo torneo departamental.

A los ya clasificados Ferro Carril y Universitario de Salto sólo se sumaron Melo Wanderers, Nacional Fútbol Club de Salto, Barracas de Dolores, Wanderers de Durazno, Río Negro de San José, Lavalleja de Rocha y San Carlos. Lo curioso fue el caso de Universitario, que una semana atrás estaba clasificado. El sábado, tras el fallo que en los escritorios le daba a Estudiantil Sanducero el triunfo sobre Estudiantes de Tacuarembó en un encuentro que en la cancha habían ganado los tacuaremboenses, sumado a la derrota de la U ante Nacional, le habían sacado el paréntesis de clasificado. Sin embargo, todo se aclaró el domingo, cuando Estudiantes le volvió a ganar a Estudiantil: Universitario volvió a estar clasificado y los otros dos involucrados, descendidos. A ellos se sumaron otros clubes que no pueden asegurar su participación en la copa: Huracán de Paysandú, Horqueta Wanderers, Arroyo Grande, Piriápolis, Campana de Libertad, San Lorenzo del km 110, Punta del Este y Huracán de Treinta y Tres no seguirán adelante en el presente campeonato.

Hay series que ya tienen a sus dos clasificados: la A con Nacional y Universitario, la D con Wanderers de Durazno y Río Negro de San José, y la G con Melo Wanderers y Lavalleja de Rocha. Por otra parte, no hay ninguno con los cuatro equipos vivos, aunque hay un par de ellos sin ningún clasificado seguro, pero con un equipo eliminado: es el caso del E y el F.

Cuando estén los 16 clubes clasificados se conformarán ocho llaves eliminatorias en las que se cruzarán primeros contra segundos de cada bloque de grupos, que mantienen la regionalidad y la proximidad geográfica: los de la serie A se cruzan los de la B, los de la C con los de la D, los de la E con los de la F y los de la G con los de la H. No hay partidos de octavos armados aún, ni siquiera en las que hay dos clasificados, porque no está definido cuál será el primero y cuál el segundo. Sabemos, no obstante, que uno de los cruces tendrá a dos salteños dado que Ferro –primero del B– enfrentará a Nacional o a Universitario, e incluso es posible que se crucen los cuatro salteños si Arsenal termina segundo de la serie B. Algo similar podría pasar con los tres clubes de la Liga de Florida que están participando en los grupos E y F, con la diferencia de que ninguno de ellos está clasificado aún.

Se clasifican a cuartos de final los ocho ganadores de llaves, pero los cuatro mejores perdedores jugarán un repechaje en partidos de ida y vuelta cuyos ganadores obtendrán un lugar en la copa A de 2026 y también quedarán entre los 10 clasificados de la Copa Uruguay. Los seis perdedores (los que resulten derrotados en las llaves de octavos o en el repechaje) perderán la categoría y completarán los 22 descensos del año. Los cruces de cuartos de final se determinarán por la posición en la que finalicen en la segunda fase, contando puntos, diferencia de goles y goles a favor. Lo mismo sucederá con las llaves de repechaje y con las semifinales.

Posiciones y partidos de la 5ª fecha de Copa Nacional de Clubes A

Serie A

Resultados de la 5ª fecha

Universitario de Salto 0-1 Nacional de Salto

Estudiantes de Tacuarembó 1-0 Estudiantil Sanducero

Posiciones: Nacional y Universitario 10 (clasificados), Estudiantil 6 (descendido) y Estudiantes 3 (descendido).

Próxima fecha

Estudiantil-Universitario

Nacional-Estudiantes

Serie B

Resultados de la 5ª fecha

Posiciones: Ferro Carril 13 (clasificado), Arsenal 6, Pirata 4 y Peñarol 3.

Arsenal de Salto 1-1 Ferro Carril de Salto

Peñarol de Rivera 0-1 Pirata Jr de Artigas

Próxima fecha

Pirata-Arsenal

Ferro Carril-Peñarol

Serie C

Resultados de la 5ª fecha

18 de Julio de Fray Bentos 0-0 Barracas de Dolores

Porongos de Trinidad 3-0 Huracán de Paysandú

Posiciones: Barracas 9 (clasificado), Porongos 8, 18 de Julio 5 y Huracán 3 (descendido).

Próxima fecha

Barracas-Porongos

Huracán-18 de Julio

Serie D:

Resultados de la 5ª fecha

Arroyo Grande de Ismael Cortinas 0-2 Wanderers de Durazno 2

Río Negro de San José 2-1 Horqueta Wanderers de La Horqueta

Posiciones: Wanderers Durazno y Río Negro 10 (clasificados), Horqueta Wanderers 5 (descendido) y Arroyo Grande 2 (descendido)

Próxima fecha

Wanderers Durazno-Río Negro

Horqueta Wanderers-Arroyo Grande

Serie E

Resultados de la 5ª fecha

Atenas 1-0 Quilmes

Piriápolis 0-1 Nacional Nueva Helvecia

Posiciones: Atenas 10, Nacional 8, Quilmes 7 y Piriápolis 2 (descendido).

Próxima fecha

Quilmes-Piriápolis

Nacional NH-Atenas

Serie F:

Resultados de la 5ª fecha

Barrio Olímpico 1-0 Campana 0

Nacional de Florida 2-1 Atlético Florida

Posiciones: Atlético Florida 10, Nacional 9, Barrio Olímpico 9 y Campana 1 (descendido).

Próxima fecha

Campana-Nacional de Florida

Atlético Florida-Barrio Olímpico

Serie G

Resultados de la 5ª fecha

Melo Wanderers 2-1 Punta del Este

Lavalleja de Rocha 2-1 San Lorenzo km 110 Gerona

Posiciones: Melo Wanderers 13 (clasificado), Lavalleja 8(clasificado), San Lorenzo 3 (descendido) y Punta del Este 2 (descendido).

Próxima fecha

Punta del Este-Lavalleja

San Lorenzo-Melo Wanderers

Serie H

Resultados de la 5ª fecha

San Carlos 1-0 Boca Jrs de Melo

Libertad de San Carlos 2-2 Huracán de Treinta y Tres

Posiciones: San Carlos 11 (clasificado), Libertad 8, Boca Jrs 6 y Huracán 2 (descendido)

Próxima fecha

Boca Jrs-Libertad

Huracán-San Carlos.