Ancelotti debuta como local al frente de la selección brasileña; además, Bolivia buscará acercarse a Venezuela, Argentina recibirá a Colombia y Ecuador podría asegurar su clasificación.

Este martes se juega la antepenúltima fecha de las Eliminatorias. Con todo en juego, el listado de los equipos pretendientes para ir al próximo Mundial se va achicando.

Hablando de eso, la selección chilena que dirige el argentino Ricardo Gareca se enfrentará a Bolivia en un duelo definitivo. Para los chilenos puede significar despedirse nuevamente de un Mundial. Para Bolivia, la posibilidad de estirar su chance de acercarse al puesto de repechaje que hoy ocupa Venezuela. El encuentro entre bolivianos y chilenos abrirá la fecha 16 de las Eliminatorias para el Mundial a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá en 2026 a las 17.00. El escenario para el partido será El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Podría ser la tercera eliminación de Chile de manera consecutiva.

“Acepto que cuando se reducen las posibilidades hay que ganar el cien por cien de los puntos y los rivales tienen que perder. No me encuentro en el mejor estado de ánimo ni estoy para maquillar un estado de ánimo, sé que cada vez está más complicado todo. Tenemos que viajar a Bolivia y traer un resultado importante que nos permita al menos esperar”, dijo Gareca en una rueda de prensa antes del viaje de la selección trasandina en busca del milagro de la calculadora. Gareca agregó que Chile “necesita empezar un proceso importante”.

Por su parte, la selección boliviana que dirige Óscar Villegas cayó frente a Venezuela, que gobierna el puesto de repesca. Luego, la delegación fue detenida en el aeropuerto de Maturín por más de 12 horas, sin poder salir del país, e incluso debió volver al hotel. Es probable que Bolivia forme, pese a alguna dificultad de su arquero, con Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin, Efraín Morales, Roberto Fernández; Ervin Vaca, Héctor Cuéllar; Moisés Paniagua, Gabriel Villamil, Lucas Chávez y su figura, Miguel Terceros.

Gareca jugaría con Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Arturo Vidal, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Lucas Cepeda y el eterno Alexis Sánchez.

Mientras juegue Uruguay, a las 21.00 comenzará en Buenos Aires el partido que disputarán la ya clasificada Argentina y una cada vez más complicada Colombia, que cayó al sexto lugar tras su empate con Perú. El encuentro se jugará en el estadio Monumental. La selección del también argentino Néstor Lorenzo atraviesa una racha de cinco partidos consecutivos sin ganar. John Jader Durán será baja en los cafeteros y Richard Ríos se mantiene en duda, todo por problemas físicos. De manera urgente en las últimas horas fue convocado nuevamente el ex River Rafael Carrascal. Lorenzo pararía a Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Cristian Borja; John Arias, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez. Por su parte, Lionel Scaloni no confirmó a Lionel Messi frente a Colombia, aunque podría ser titular, por lo que pararía de la siguiente manera frente a su gente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Valentín Barco; Ezequiel Palacios, Rodrigo de Paul; Giuliano Simeone, Thiago Almada, Messi y Julián Álvarez.

Sobre los titulares, Scaloni señaló que “últimamente no lo doy [al equipo] por un montón de, no digo problemas, años atrás los daba, pero siempre hay algunos contratiempos. A veces uno lo da y capaz que el jugador no está y tiene que entrar otro. Y ese dice ‘bueno, yo no iba a jugar y ahora me metés’. Si supiera que los que están están bien, los diría. Si es por la baja de Nico, va a salir entre Medina y Barco. Por el resto vamos a esperar, porque hay algún chico que no está al 100%, pero no va a haber muchos cambios”.

En Brasil esperan por la selección paraguaya de Gustavo Alfaro para disputar en el Neo Química Arena de San Pablo, otro de los partidos claves de la fecha y uno de los más atractivos. Paraguay derrotó a Uruguay y consolidó su gran momento. Espera dar un nuevo golpe y meterse de lleno en la clasificación al próximo mundial. Brasil, por su parte, con la expectativa que genera la llegada de Carlo Ancelotti, pese al empate en su debut frente a Ecuador, buscará empezar a encontrar el nuevo rumbo, en el que será el primer partido del director técnico como local.

La selección peruana recibirá a Ecuador en el Estadio Nacional de Lima. Los ecuatorianos de Sebastián Becaccece saben que dependen de sí mismos y con un triunfo sellarían su clasificación. Además, romperían una racha que arrastran desde 2009 sin victorias en la capital peruana. Perú, a propósito, consiguió un buen empate ante Colombia, lo que le permite aún soñar, al menos, con el repechaje, pero para eso Venezuela debería caer con Uruguay y Bolivia con Chile, además, claro, de que la bicolor debe ganar su partido frente a la sólida Ecuador. Perú está penúltimo con 11 puntos, a siete de Venezuela cuando faltan tres fechas para que finalice el certamen.

Ecuador casi asegura su clasificación frente a la selección brasileña del debutante Ancelotti, pero el partido terminó igualado sin goles. Leonardo Campana y Gonzalo Plata fueron desafectados por problemas físicos. “Sabemos que Perú se juega su última carta, lo que lo hace un partido muy peligroso, porque cuando uno está al borde de la eliminación y no tiene más posibilidades, siempre va a dar más”, declaró Beccacece en una conferencia de prensa en Guayaquil.

Martes de 16ª fecha

Horario Partido Estadio 17.00 Bolivia Chile El Alto 20.00 Uruguay Venezuela Centenario 21.00 Argentina Colombia Monumental 21.45 Brasil Paraguay Arena Corinthians 22.30 Perú Ecuador Nacional

Tabla de posiciones

PTS PJ PG PE PP GF GC DG Argentina 34 15 11 1 3 27 8 19 Ecuador* 24 15 7 6 2 13 5 8 Paraguay 24 15 6 6 3 13 9 4 Brasil 22 15 6 4 5 20 16 4 Uruguay 21 15 5 6 4 17 12 5 Colombia 21 15 5 6 4 18 14 4 Venezuela 18 15 4 6 5 15 17 -2 Bolivia 14 15 4 2 9 14 32 -18 Perú 11 15 2 5 8 6 17 -11 Chile 10 15 2 4 9 9 22 -13

* Empezó con -3 por sanción que le impuso la FIFA.