Después de 14 años en Turquía, el golero vuelve al Río de la Plata.

Después de 14 años en el Galatasaray de Turquía, después de 14 años viviendo en Estambul, donde forjó su familia con su compañera y tres hijos, Fernando Muslera dejó Eurasia para volver a afincarse en Uruguay, más particularmente en Punta del Este, a donde llegó en vuelo particular el jueves de madrugada.

Muslera y familia han venido para quedarse en Uruguay o en su entorno más próximo, que podría ser Argentina o el sur de Brasil. El golero que más vistió el buzo de la celeste –y uno de los cuatro con más cantidad de presencias en la selección absoluta con 133 partidos jugados, cerca de Edinson Cavani con 136 y Luis Suárez con 143, pero lejos de Diego Godín con 161– llega para seguir jugando, aunque aún no se sabe dónde. Pudo haber sido en Nacional, pero Flavio Perchman, el vicepresidente tricolor, reveló que había explicado que en este momento, con Luis Mejía como titular absoluto, no iba a traer a un arquero de la categoría internacional de Muslera; puede ser Peñarol a pesar de que tiene a los internacionales Guillermo de Amores y Martín Campaña, y puede ser Estudiantes de La Plata que, al parecer, fue el que hizo la mejor oferta hasta ahora.

En el aeropuerto de Laguna del Sauce, cerca de la 1.30, lo esperaban periodistas, a quienes Muslera gentilmente atendió y respondió sin revelar cuál será su próximo arco.

Se ha hablado mucho. Para ser sincero y honesto, no hay nada concreto. Hace mucho tiempo tengo un grupo armado de personas con las que somos socios en el Bella Italia, mi equipo, y ellos se han encargado de todo lo que fuese Uruguay, Argentina, Brasil, y de las oportunidades que puedan salir, y en estos días nos juntaremos a hablar y ver cómo está la situación”, dijo el golero de 38 años que había venido por última vez a Uruguay en marzo.

Cuando le preguntaron por Peñarol, la sacó al córner: “Yo no tengo mucha idea porque terminé el campeonato en Turquía, hubo muchas celebraciones y me dediqué a disfrutar unos días de calor con la familia. No tengo idea. No estoy al tanto. Me gustaría venirme cerca del país y en eso estamos. Mañana o pasado, en estos días, veremos cómo está planteado todo y empezaremos a tomar decisiones”,

Muslera dijo que con Ignacio Ruglio tienen una amistad de hace muchos años, y que de fútbol han hablado poco y lo han hecho más de negocios. “Veré en estos días cuál es la situación”.

En el Galatasaray hizo historia y marcó un récord difícil de igualar, al haber conseguido 19 títulos en 14 años, una marca única, y al ser el único futbolista que lo consiguió en el equipo de la capital turca.

“Me pone muy feliz haber dejado una huella en lo deportivo y en lo humano, que es lo que más me llena de orgullo”.

Muslera articuló vínculos institucionales entre el club y su club el Sportivo Bella Italia por gestión y talentos. “Ellos tienen su equipo en Sudamérica, donde de a poco irán trabajando a nivel de juveniles, que es lo que nosotros tenemos como un buen producto desde hace muchos años. En Bella Italia armamos un gran equipo e infraestructura en Mercedes para aprovechar y darles la posibilidad a todos esos chicos”, remato el golero, que en poco tiempo volverá a estar bajo los tres caños de algún arco cercano.