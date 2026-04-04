Con el arquero Rodolfo como figura y con gol de Franco Muñoz, el palermitano festejó bajo la lluvia en el Gran Parque Central; el tricolor vuelve a perder pie en el Apertura con la primera derrota del ciclo del nuevo entrenador.

Central Español aguantó un partido bravo este viernes santo en el Gran Parque Central y se llevó tres puntos valiosísimos, gracias al solitario tanto que convirtió Franco Muñoz en el arranque del complemento. Nacional dominó el trámite del juego a lo largo de los noventa minutos, pero el juego no fluyó en el equipo de Jorge Bava, que no tuvo profundidad para llegar con claridad al arco defendido por el brasileño Rodolfo. El veterano arquero, referente de este equipo de Pablo de Ambrosio y protagonista en dos ascensos, fue figura de todos modos: descolgó con seguridad varios centros peligrosos y tapó todas las que fueron al arco, muchas de ellas tiros desde afuera, porque el palermitano jugó todo el partido con el bloque bajo y compacto para cerrarle los caminos al ataque tricolor.

Así, las más peligrosas del bolso fueron con pelota quieta o tiros de media y larga distancia. Agustín Rogel, que entró de titular en la zaga por el juvenil Tomás Viera –con una molestia muscular–, ganó en el primer palo antes de los diez y casi abre la cuenta para Nacional, pero el cabezazo se fue afuera por muy poco. Nicolás Lodeiro y Luciano Boggio, muy activos, intentaron conectarse y consiguieron algunas de las aproximaciones más peligrosas del tricolor. Ambos probaron de afuera con buenos disparos, contenidos por Rodolfo. También Tomás Verón Lupi, que alternó buenas y malas, le pegó de afuera sobre el final del primer tiempo, de volea después de pararla de pecho: era un golazo, pero otra vez estuvo la gran respuesta de Rodolfo Alves.

Bava, que tras el entretiempo todavía mantenía la elegancia a tope y el saco puesto (cuando quedó en desventaja se lo sacó), quizá vio que le faltaba algo de juego por las bandas. En el segundo tiempo mandó a Nicolás Rodríguez al lateral izquierdo en lugar del juvenil Federico Bais, y minutos más tarde cambió también al lateral derecho: afuera Emiliano Ancheta y adentro Juan de Dios Pintado. Ambos ingresados tuvieron algunas subidas prometedoras, y el Ojito llegó a tirar un par de buenos centros, pero la suerte no estaba del lado del tricolor esta noche.

Cerca de los diez del complemento, Central Español sumó su tercera chance de gol y esta vez fue adentro. Franco Muñoz había tenido la más clara en el primer tiempo, cuando quedó solo en el área tras un descuido defensivo de Nacional. Pero definió flojo, aunque hubo una buena respuesta del arquero Ignacio Suárez, otra vez titular con Bava (Mejía volvió lesionado de la fecha FIFA con Panamá). Pero esta vez Muñoz no perdonó. Raúl Tarragona, el 9 palermitano que las pelea todas, la bajó al medio, la pelota se desvió en Sebastián Coates y le quedó al ex Juventud, que ingresando al área le dio de primera y la ajustó abajo, sin que pueda hacer nada el joven arquero tricolor.

Emiliano Ancheta, de Nacional, y Mariano Aguilera, de Central Español, el 3 de abril, en el Gran Parque Central. Foto: Rodrigo Viera Amaral

El resto del partido, con el 1-0, fue de manual: Nacional se fue con todo arriba a buscar el empate y Central Español se abroqueló, despejó todo lo que pudo y durmió el partido en cada oportunidad que tuvo. Bava mandó a la cancha a Nicolás López, que entró bien pero poco fino para cerrar las jugadas, y también tuvo buenos minutos Juan Cruz de los Santos por la banda izquierda. Pero faltaba el último toque, el gol no llegaba, y por detrás de las tribunas Abdón Porte y Atilio García, donde el grueso de la hinchada tricolor saltaba y cantaba de poner huevo para ganar, resplandecían cada vez más seguido los relámpagos amenazantes. Cuando cayeron las primeras gotas, la tribuna redobló el salto y los cánticos, como si el clima anunciara que algo diferente iba a pasar.

Pero el resultado no se movió. Bajo la lluvia torrencial, llovieron como una redundancia los centros al área, siempre resguardada por Rodolfo y su impecable zaga –Ignacio Rodríguez y Alejandro Villoldo–; hubo algunas chances considerables, de rebote o de segunda pelota; apareció el reclamo de un penal por parte de Nacional, que no consideró el árbitro Javier Burgos ni el VAR; el partido se lo quedó el palermitano.

Central Español, que había empezado con todo el Apertura y le había ganado también a Peñarol, tuvo después una recaída, pero ahora ratifica su buen arranque de año y escala al podio en la tabla, por detrás de Racing y Peñarol. El palermitano se fue del Parque Central alzando los brazos hacia el puñado de hinchas que en la tribuna Héctor Scarone hacían caso omiso a la tradición cristiana y celebraron con júbilo en este viernes santo, dejando el recogimiento para el tricolor, que dejó pasar la chance de alcanzar a Peñarol.