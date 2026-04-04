Hinchas de Durazno, durante el partido ante Colonia, el 7 de marzo, en el Campus Municipal Prof. Alberto Supicci de Colonia.

La Copa Nacional de Selecciones y los partidos de vuelta de las semifinales: Río Negro-Salto y Durazno-Maldonado.

Hay partidos que se juegan en una cancha y otros que se juegan en la memoria de los pueblos. Este fin de semana, en Fray Bentos y en Durazno, se jugarán ambos al mismo tiempo los de la cancha y los que entrarán en la historia recordable o en el capitulo que irá al reciclaje.

Las semifinales de la Copa Nacional de Selecciones, Nuestro Mundial, entran en su punto más delicado: el de las revanchas. Ya no hay margen para la especulación ni para el cálculo largo. Quedan 90 minutos —o penales— para definir quiénes serán los dos equipos que sigan escribiendo la historia grande.

Las idas dejaron ventajas mínimas, de esas que no alcanzan para confiarse pero sí para creer. Salto le ganó 1-0 a Río Negro en el Dickinson y Liga Mayor de Maldonado superó 2-1 a Durazno en San Carlos. Dos resultados cortos, apretados, que no clausuran nada.

Porque en Nuestro Mundial la llave no termina hasta que termina.

Las dos series tienen algo en común: están abiertas. Los resultados de la ida no definieron nada, apenas inclinaron la balanza.

Fray Bentos, Río Negro, sabe que un gol lo pone en carrera y que dos lo depositan en la final. En Durazno la cuenta es similar: alcanzar la diferencia, sostenerla o llevar todo al límite.

El reglamento es claro: primero puntos, luego diferencia de goles y, si persiste la igualdad, penales. No hay alargues. No hay tiempo para administrar energías pensando en después. Es ahora.

Río Negro–Salto, el Liebig’s como punto de quiebre

El sábado a las 20.00, en el parque Liebig’s de Fray Bentos, Río Negro recibirá a Salto con la obligación de revertir la mínima diferencia.

El 1-0 de la ida, conseguido por los salteños en el último suspiro, obliga a los fraybentinos a ganar. No es una novedad para un equipo que ha sabido imponerse con autoridad en su casa y que, incluso en el Dickinson, mostró que podía jugar de igual a igual.

Salto llegará con la ventaja y con la tranquilidad relativa que da haber golpeado primero, pero también con la certeza de que la serie está abierta. Lo sabe por experiencia y lo sabe por lo que pasó en el primer partido, donde el trámite fue mucho más parejo de lo que indica el resultado.

El Liebig’s, con el río de fondo y el empuje de su gente, suele ser otra cosa. Y en ese escenario, Río Negro buscará torcer la historia ante un rival que sabe resistir y que también sabe lastimar.

Durazno–Maldonado: la caldera del Landoni

El domingo, también a las 20.00, el Silvestre Octavio Landoni será el escenario de otra definición abierta. Durazno recibirá a Liga Mayor de Maldonado con la necesidad de dar vuelta el 2-1 sufrido en San Carlos.

La roja pitanga ya ha demostrado en este torneo que sabe levantarse. Tiene historia, tiene carácter y tiene un estadio que empuja como pocos. El Landoni no es solo una cancha: es un lugar donde los partidos se juegan con un plus.

Pero enfrente estará un equipo que ha hecho de la regularidad una forma de competir. Liga Mayor de Maldonado —integrada por futbolistas de Maldonado, San Carlos y Punta del Este— ha sostenido una campaña de enorme solidez, en la que solo ha perdido un partido en toda la temporada, justamente ante sus vecinos de Zona Oeste en Pan de Azúcar.

Ganó la ida, sí, pero sin margen para relajarse. Porque la ventaja es mínima y porque el rival que tendrá enfrente es uno de esos que no negocian su historia.

El juego y su tiempo nuevo

Como en las idas, volverá a estar presente el sistema de soporte de videoarbitraje (FVS), esa herramienta que introduce una pausa distinta en el ritmo del fútbol del interior.

En canchas donde todavía se escucha el roce de la pelota y el murmullo del banco, la posibilidad de detener el juego para revisar una decisión agrega un matiz nuevo: la intervención desde el convencimiento, el reclamo como parte del juego.

Hay un quinto árbitro encargado de gestionar esas solicitudes, en partidos que serán televisados por DirecTV en su canal 300 y DGO y que vuelven a colocar a Nuestro Mundial en el centro de la escena.

El último paso antes de la gloria

No empieza nada. Tampoco termina todo. Pero sí se define mucho.

Después de este fin de semana quedarán dos. Dos selecciones, dos pueblos, dos historias que irán por el título mayor.

Pero antes hay que pasar por acá. Por estos 90 minutos que no son solo 90. Por estos viajes, estas tribunas, estos relatos que empiezan mucho antes del pitazo inicial.

Nuestro Mundial no se apura. Se construye.

Y este fin de semana, en Fray Bentos y en Durazno, se juega uno de sus capítulos más intensos.