La selección de Marcelo Bielsa prepara el trascendental partido del martes.

Uruguay recibe a Venezuela el martes a las 20.00 en el estadio Centenario. La celeste llega al partido tras caer ante Paraguay en un muy mal partido, en el que defensivamente no estuvo a la altura y en ataque casi no generó una chance de gol. En suma, Uruguay llegará al martes con la necesidad de ganar para despejar fantasmas.

Marcelo Bielsa hizo una autocrítica fuerte y dijo que el equipo “hace muchos partidos que no juega bien”. El técnico también focalizó uno de los problemas en la falta de generación de chances de gol y dijo “es mi responsabilidad”. Llegamos hasta acá con un triunfo en los últimos nueve partidos –contra Colombia en la hora– y además hace tres juegos que la celeste no convierte.

El equipo tendrá cambios. Hay uno que es de cajón si de falta de generación se trata: Rodrigo Bentancur ya pagó su sanción por acumulación de amarillas y es número fijo para la mitad de la cancha junto con Manuel Ugarte. Es una zona clave para el funcionamiento de Uruguay, es la sala de máquinas para elaborar lo que antecede al gol.

Habrá que ver si el tercer volante vuelve a ser Giorgian de Arrascaeta –muy bajo ante Paraguay– o se apuesta por otro jugador con similares características, como Rodrigo Zalazar o Facundo Torres.

Atrás y adelante también puede haber movimientos. Los laterales están en revisión y los movimientos de este lunes serán claves para ver por quién o quiénes se decide Bielsa. En ataque, Brian Rodríguez podría meterse por Facundo Pellistri y Luciano Rodríguez por Rodrigo Aguirre, aunque ambos casos parecen demasiadas variantes para una zona de la cancha donde el DT suele poner los mismos extremos y el centrodelantero neto que tiene es Aguirre.

Venezuela viene con todo

La selección vinotinto está ante una chance histórica. Meterse en un Mundial es su desvelo desde hace un buen tiempo, cuando empezó a notar su crecimiento viéndolo reflejado en resultados, que, al menos, eran mejores que los de su pasado. Ahora, con un Mundial de 48 selecciones, Venezuela se ilusiona. Los caribeños están en zona de repesca y es un montón, pero, asimismo, aspiran a más y no parece algo descabellado, teniendo a dos selecciones a tres puntos de distancia–quedando nueve por jugar–.

Fernando Bocha Batista, el argentino que comanda Venezuela, trata de transmitirles confianza a sus jugadores. Tras el 2-0 con el que derrotaron a Bolivia, el entrenador fue consultado sobre el partido ante Uruguay y dijo que se tratará de “otra final”.

“Trataremos de armar el partido estratégicamente con los recaudos necesarios para que no nos sorprendan y después ver dónde está la debilidad de Uruguay, por dónde podemos entrarle, por dónde podemos llegar”, sostuvo Batista, agregando que el juego contra los celeste es, además, una de las “tres finales donde no podés descuidarte, no podés fallar”.

La tiene clara con respecto a la clasificación: “Quedan nueve puntos en juego y estamos mentalizados en sacar la mayor cantidad de puntos posible. Después veremos si es directo o nos toca el repechaje”.

Martes de 16ª fecha

Horario Partido Estadio 17.00 Bolivia Chile El Alto 20.00 Uruguay Venezuela Centenario 21.00 Argentina Colombia Monumental 21.45 Brasil Paraguay Arena Corinthians 22.30 Perú Ecuador Nacional

Tabla de posiciones

PTS PJ PG PE PP GF GC DG Argentina 34 15 11 1 3 27 8 19 Ecuador* 24 15 7 6 2 13 5 8 Paraguay 24 15 6 6 3 13 9 4 Brasil 22 15 6 4 5 20 16 4 Uruguay 21 15 5 6 4 17 12 5 Colombia 21 15 5 6 4 18 14 4 Venezuela 18 15 4 6 5 15 17 -2 Bolivia 14 15 4 2 9 14 32 -18 Perú 11 15 2 5 8 6 17 -11 Chile 10 15 2 4 9 9 22 -13

* Empezó con -3 por sanción que le impuso la FIFA.