El técnico habló en conferencia de prensa desde Los Aromos antes de la final del Torneo Intermedio.

Peñarol no vence a Nacional desde el 1º de abril de 2023, hace casi dos años. Por otra parte, el carbonero no ha ganado el Intermedio y es incluso por eso que quizás aún no se considere un torneo relevante. Esa hegemonía es la que lleva y trae lo que pasa, la hegemonía de los grandes que depara toda nuestra atención. Diego Aguirre, el técnico carbonero, habló este viernes en conferencia de prensa, previo al clásico que disputará con su tradicional rival, a sabiendas de que necesita el triunfo y con el sabor clásico que les hace falta.

La conferencia fue en Los Aromos y el entrenador se mostró sorprendido por la “convocatoria” y la “expectativa” generada por el juego. Sobre la final del Intermedio, que será este domingo a las 15.00, en el estadio Centenario, Aguirre señaló que “es un partido al que le damos mucha importancia, pero le damos más importancia al hecho de que sea un clásico a que sea una final, porque hay una rachita que hay que cortar”. El entrenador mantuvo un tono irónico y, al mismo tiempo, aseguró que “el Intermedio no tiene peso para un cuadro grande, pero, por más que sea un título chico, suma porque nunca lo ganamos”.

También ironizó con la presencia de Martín Campaña en el arco, en respuesta a los trascendidos y lo que se ha hablado sobre el puesto fundamental del arco de Peñarol: “No viajó a ningún lado, no fue a ver a nadie, no está quebrado, no se rompió la rodilla”. “Está bien y juega”, resumió sobre la presencia del arquero formado en Defensor Sporting y con pasado en la selección uruguaya de fútbol.

Campaña se impone en el puesto ante la lesión de Guillermo de Amores. En las últimas horas, luego de la novela por Fernando Muslera, el representante del arquero argentino Matías Dituro, que apareció como prioridad para Aguirre tras la llegada de Muslera a Estudiantes de La Plata, desistió de la llegada del arquero a Uruguay.

Dituro extendería su contrato con el Elche. Trascendieron además los nombres del ecuatoriano ex Cerro Largo, Alexander Domínguez, y de otros dos argentinos, Matías Mansilla, particularmente de Estudiantes, y Sergio Romero, de Boca Juniors, aunque esta parece una opción más lejana.

Sobre el partido en sí, Aguirre dijo que le “cuesta un poco” imaginarse, pero aseguró que “en estos partidos tenemos alguna precaución más”. Hay cosas de los clásicos, especificó, que “son iguales” y otras no, y que, como siempre, Peñarol se prepara “para un partido difícil, pero sabiendo que estamos bien y que hemos hecho una cantidad de cosas positivas”. En ese punto enfatizó y señaló que en Peñarol “tenemos muchas cosas buenas de donde agarrarnos. Tenemos una forma y creemos en determinadas cosas, y vamos a intentar apoyarnos en las cosas buenas”.

El once de Peñarol entonces se perfila con Martín Campaña, Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez y Maximiliano Silvera, que Aguirre no confirmó, aunque aseguró que lo tiene en mente. “Siempre puede haber alguna duda, pero el equipo es el que ustedes dicen de memoria, puede haber alguna variante”, agregó.

Sobre el tiempo que hace que Peñarol no le gana a Nacional, dijo: “Son rachas, cualquier cosa que pueda decir puede sonar a excusa, es fútbol, todo puede pasar. Ganar sería un punto de partida lindo porque me imagino una segunda parte del año muy linda para Peñarol”.