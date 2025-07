El torneo clubista de 32 participantes se prepara para la segunda edición con varios candidatos a organizarlo.

La primera edición del Mundial de Clubes con el formato de los campeonatos del mundo de selecciones tuvo calificaciones encontradas en torno a la experiencia. Para FIFA y el gran público del fútbol que disfrutó del evento, fue un éxito y llegó para quedarse, pero el gremio de los jugadores, FIFPro, emitió un durísimo comunicado contra el presidente Gianni Infantino, argumentando que no se cuida la salud de los futbolistas.

En ese sentido, Sergio Marchi, presidente del gremio, habló del tema con la diaria y dijo que “los protagonistas son los y las futbolistas. No hay otro”. Serán años de fuego cruzado, buscando mejorar las condiciones sanitarias para los jugadores.

La FIFA prepara la edición del 2029, que ya tiene cuatro clasificados

Más allá de las posturas, está claro que en 2029 se jugará la segunda edición del Mundial de Clubes en este formato. En ese sentido, ya hay cuatro equipos que lograron la clasificación deportiva al torneo: Pyramids de Egipto, campeón de la Copa de África en 2024-2025, y Cruz Azul de México, campeón de campeones de la Concacaf en 2025, debutarán en el torneo. Los otros dos participaron de la competencia: en Estados Unidos, París Saint Germain renovó el boleto al ganar la Champions League 2024-2025, y Al-Ahli de Arabia Saudita ganó la Liga de Campeones de Asia 2024-2025.

Quedan tres cupos disponibles para África, tres para Asia, tres para Concacaf, uno para Oceanía, seis para América del Sur y once para Europa. El restante será un equipo del país anfitrión.

En cuanto al interés de los uruguayos, en América del Sur clasifican al Mundial de Clubes los cuatro campeones de Copa Libertadores y los dos mejores ubicados por ranking en las cuatro ediciones del torneo continental. En caso de repetirse campeones, se aumentan lugares de la tabla general.

La salvedad es que no podrán concurrir más de dos equipos del mismo país en caso de no ser campeones de la Libertadores. Por ejemplo, si dos clubes brasileños se coronan, no podrán ingresar otros equipos de la misma liga por ranking aunque estén en las primeras dos posiciones.

¿Dónde se jugará el Mundial de Clubes 2029?

Hay cinco candidaturas presentadas hasta el momento. Estados Unidos quiere volver a albergar el torneo, aunque, por haber sido sede en 2025, parece correr con pocas chances. El país norteamericano, que también tendrá el Mundial de selecciones en 2026 junto a México y Canadá, argumenta movidas de marketing beneficiosas para los clubes participantes.

España, Portugal y Marruecos se postularon en conjunto, ya que en 2030 recibirán el grueso mundial de selecciones, que también tendrá un puñado de partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay. En principio, se había candidateado solamente el país africano, pero el tridente de naciones otorga una chance mayor para quedarse con el evento.

Qatar logró un gran desempeño en la organización del Mundial de selecciones 2022 y se ganó la confianza de FIFA. El gran argumento es jugar en una época invernal para evitar el calor que sufrieron los equipos en Estados Unidos. Esto llevaría el certamen a noviembre-diciembre, lo que no fue bien visto por los clubes europeos, ya que quedaría a mitad de temporada.

Otros dos países gigantes se postularon en soledad. Brasil y Australia, aunque los oceánicos podrían relacionarse con Nueva Zelanda para la organización. Los dos tienen la ventaja de recibir el torneo en invierno y de haber realizado torneos con éxito en la última década. El país sudamericano tendrá el Mundial femenino en 2027.