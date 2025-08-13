El colombiano Edwin Cardona falló dos penales en el 0-0 de Atlético Nacional ante San Pablo, mismo resultado con el que empataron Fortaleza y Vélez Sarsfield.

Comenzaron los octavos de final de la Copa Libertadores. El gran suceso del martes fue el triunfo de Peñarol ante Racing en el Campeón del Siglo. El carbonero sacó ventaja y deberá definir en Avellaneda.

Los otros dos partidos registraron empates sin goles. Si el aurinegro avanza, enfrentará a Fortaleza o Vélez Sarsfield, que ofrecieron un pobre partido en el norte brasileño con escasas situaciones de gol. Las más claras la tuvieron los argentinos, que fueron levemente superiores. Los locales terminaron con uno menos por la expulsión de Matheus Rossetto sobre el final del encuentro.

Edwin Cardona erró dos penales

En Colombia también fue 0-0 entre Atlético Nacional y San Pablo. El volante creativo Edwin Cardona falló dos penales para los colombianos, uno en cada tiempo. El primero lo tiró afuera, el segundo lo tapó el golero; en ambas eligió el remate al palo derecho, abajo. Esto no sucedía desde 2018 en la Libertadores, cuando Lisandro López marró en dos oportunidades jugando para Racing ante Vasco da Gama.

La intervención de Rafael fue el único tiro al arco del partido. Atlético Nacional dominó las acciones, pero falló en la definición toda la noche. En el dueño de casa fue titular Camilo Cándido en el lateral izquierdo.

Los partidos del miércoles por Copa Libertadores tienen muchos jugadores uruguayos, ¿dónde verlos?

El miércoles habrá dos encuentros. A las 19.00 Cerro Porteño recibirá a Estudiantes de La Plata, el equipo de Fernando Muslera, Tiago Palacios y Gabriel Neves, aunque este último está descartado por una lesión muscular.

A las 21.30 comenzará uno de los mejores partidos de esta fase: Inter de Porto Alegre tendrá la visita de Flamengo en duelo de brasileños. Sergio Rochet y Alan Rodríguez estarán en el locatario, mientras que en la visita militan Guillermo Varela, Matías Viña, Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz, que está lesionado. Ambos partidos se verán en la pantalla principal de ESPN.