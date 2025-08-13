Agustín Canobbio, de Fluminense, y José Escobar, de América de Cali, el 12 de agosto, en el estadio Pascual Guerrero, en Cali.

El equipo brasileño venció 2-1 de visitante a América de Cali; además ganaron Independiente del Valle y Once Caldas.

Al igual que en la Copa Libertadores, comenzaron los octavos de final de la Copa Sudamericana. Hubo tres partidos en la jornada del martes y un gol uruguayo. Fue de Agustín Canobbio, que anotó el segundo en el triunfo 2-1 de Fluminense sobre América de Cali, en Colombia.

Los brasileños tuvieron un gran arranque; a los 15 minutos ya estaban 2-0. Luego mejoraron los colombianos, que encontraron su tanto en tiempo de descuentos por intermedio de Cristian Barrios. La semana que viene se definirá la llave en Río de Janeiro.

Canobbio fue titular y jugó 79 minutos; en el segundo tiempo ingresó Facundo Bernal en el ganador. El golero Santiago Silva estuvo en el banco de suplentes de los locatarios.

Independiente del Valle le ganó 1-0 a Mushuc Runa en duelo de ecuatorianos; el perdedor se quedó sin invicto en el torneo internacional. El delantero argentino Claudio Paul Spinelli –ex Deportivo Maldonado y Defensor Sporting– anotó el único tanto. En la visita fueron titulares los cuatro uruguayos: Rodrigo Formento, Bryan Bentaberry, Joaquín Vergés y Jonathan dos Santos.

Once Caldas derrotó 1-0 a Huracán de Parque Patricios con gol de Dayro Moreno, de penal. El volante Facundo Waller ingresó a los 83 minutos en el elenco argentino.

¿Dónde ver los partidos del miércoles por Copa Sudamericana?

El miércoles a las 19.00, en la altura de La Paz, Bolívar, de Martín Cauteruccio, recibirá a Cienciano, donde militan Ignacio Barrios, Maximiliano Amondarain, Santiago Arias, Alejandro Hohberg y Agustín González. En Uruguay se podrá ver en exclusiva por Directv y su plataforma digital DGo.

Los otros dos encuentros del día arrancarán a las 21.30: Universidad de Chile, que recientemente incorporó a Sebastián Rodríguez, chocará con Independiente de Avellaneda, que cuenta con el volante Rodrigo Fernández y Matías Abaldo. Va únicamente por Directv y DGo.

En Perú, Alianza Lima, de Pablo Ceppelini y Pablo Lavandeira –desgarrado–, recibirá a Universidad Católica de Ecuador, donde juega Mauricio Alonso, que viene dulce tras convertir un doblete. Lo televisa ESPN.