Ignacio Sosa, de Peñarol, el 24 de agosto, en el partido ante River Plate en el estadio Campeón del Siglo.

El carbonero no quiere la salida del jugador, que renovó contrato hace poco más de diez días, pero los brasileños podrían abonar la cláusula de recesión.

El martes parece ser el día señalado para la continuidad de Ignacio Sosa en Peñarol. El club recibió varias ofertas por el volante campeón del Mundial sub 20 en 2023 y está decidido a rechazarlas.

En los últimos días, Estudiantes de La Plata, de Argentina, y Red Bull Bragantino, de Brasil, mostraron interés en el futbolista surgido en Fénix. Los brasileños parecen ser los únicos que siguen en carrera para contratar al volante.

La dirigencia carbonera asegura que la prioridad es lo deportivo y que el único jugador que puede salir antes de diciembre es Juan Rodríguez. Más allá de la eliminación en Copa Libertadores, se apunta a ganar el bicampeonato en el fútbol uruguayo. Además, en el caso puntual de Sosa, el carbonero aduce que se firmó un nuevo contrato hace poco más de diez días, en el que se aumentó el salario del jugador, por lo que no es una posibilidad que salga del equipo en este momento.

Si bien Peñarol rechazará la oferta, Bragantino podría abonar la cláusula de salida para rescindir el contrato recientemente firmado, que supera los tres millones de dólares por el 80% de la ficha del jugador. Dependerá de los brasileños la voluntad de negociar de buena fe con el aurinegro o tomar el camino unilateral de facilitar la salida del futbolista, algo que generalmente se intenta evitar para cuidar las relaciones entre los clubes.

Fénix, que no participa de forma activa en la negociación, relojea la situación, ya que es dueño del 30% de la ficha y podría hacer caja si se concretara el pase.

Ignacio Sosa aceptó la oferta salarial del club brasileño

Las ofertas en el fútbol viajan por dos carriles distintos cuando se negocia a un futbolista con contrato vigente: por un lado, el acuerdo con el club y, por el otro, la oferta salarial al jugador.

Los representantes que manejan la carrera profesional de Ignacio Sosa le hicieron llegar la propuesta de Red Bull Bragantino. Sería un contrato a cinco años, con un sueldo que supera ampliamente el que percibe actualmente en Peñarol.

Sosa está plenamente identificado con el carbonero y se declaró hincha de la institución, pero la oferta económica es muy fuerte y está dispuesto a concretar el negocio si hay acuerdo para su salida.

El de este martes será un día clave para ver si hay posibilidades de acercar las posturas o si finalmente el volante se queda en Peñarol, club con el que tiene contrato hasta 2028.