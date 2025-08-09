Matías Arezo y Lucas Hernández, tras el tercer gol de Peñarol ante Nacional, por la fecha 2 del Torneo Clausura, el sábado 9, en el Campeón del Siglo

Con rendimiento parejo y alto, varios jugadores destacaron en el triunfo carbonero; Nahuel Herrera y Maximiliano Silvera fueron figuras.

Peñarol le ganó claramente a Nacional por 3-0 en el Campeón del Siglo. El equipo de Diego Aguirre dominó el partido táctica y futbolísticamente. El resultado pudo ser más amplio en el segundo tiempo con mejor puntería.

Nahuel Herrera volvió a tener un rendimiento bestial, Maximiliano Silvera fue otra de las figuras dentro de una oncena donde también sobresalieron Ignacio Sosa y Emanuel Gularte.

Brayan Cortés: Dio seguridad, la única que tuvo la tocó justo evitando el empate de Maximiliano Gómez. Más allá de que lo inquietaron poco, jugó adelantado, como líbero, y controló toda las situaciones de pelotazos a la espalda de los zagueros.

Emanuel Gularte: Hizo el segundo gol y fue clave en el primero disputando el balón aéreo con Julián Millán. Jugó de lateral derecho que no es su puesto natural y cumplió, mejorando notoriamente su flojo debut. Salió reemplazado porque estaba en la cuerda floja.

Javier Méndez: El más discreto de una línea defensiva que jugó muy bien, por momentos le costó bancar a Maximiliano Gómez, pero cumplió una tarea correcta.

Emanuel Gularte luego de convertir el segundo tanto de su equipo, durante el clásico ante Nacional por la fecha 2 del Torneo Clausura, el sábado 9, en el Campeón del Siglo Foto: Gianni Schiaffarino

Nahuel Herrera: Bestial, otra vez. Se metió en el bolsillo a todos los atacantes que tuvo que defender. Ganó por arriba, por abajo, parece que tuviera años jugando en primera. Un bastión.

Maximiliano Olivera: Sobrio, le tiraron jugadores de diferentes características y bancó a todos. El capitán volvió a cumplir cerrando su sector, algo que priorizó antes de sumarse al ataque.

Jesús Trindade: Prolijo, bien parado, con el desgaste necesario para trajinar en la mitad de la cancha.

Ignacio Sosa: Lideró la presión y ganó un montón de segundas pelotas cuando Nacional dividió con pelotas en largo. Corrió muchísimo y, junto a Trindade, impusieron condiciones en la mitad de la cancha.

Javier Cabrera: Tiene poco marketing pero cumple siempre. Calladito, rendidor y tácticamente aplicado. Sin brillar, hizo lo que pidió el partido.

Diego García: Su partido no fue malo, pero falló en dos situaciones claras que pudieron liquidar el partido antes, sobre todo la segunda donde quedó mano a mano con Luis Mejía.

Leonardo Fernández: El equipo no lo necesitó en su mejor versión. Aun así, siempre es amenaza por su calidad. Correcto pese a no brillar como otras veces.

Maximiliano Silvera: Falló la primera, que no pudo darle de cabeza. Luego hizo todo bien. Además del gol, salió a jugar, se movió notable, presionó, marcó y bajó un par de veces a ayudar en el retroceso en las transiciones hacia atrás. Brillante.

Matías Arezo:Sin tantos minutos y con el partido roto, tuvo su chance y la mandó a guardar. Goleador de raza. Le falta, pero va dos goles en dos partidos.

Leandro Umpiérrez:Entró para correr y aplicarse en la banda, lo hizo bien.

Damián Suárez, Lucas Hernández y Héctor Villalba: Pocos minutos en cancha.