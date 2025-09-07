El español venció al italiano Jannik Sinner en cuatro sets para ganar su sexto Grand Slam y llegar al primer lugar del ranking; Aryna Sabalenka ganó la final femenina.

Carlos Alcaraz se coronó campeón en el US Open por segunda vez en su carrera; ya había ganado el torneo en 2022 cuando se consagró por primera vez en un Grand Slam. Ahora lleva seis títulos grandes; además de los dos de Estados Unidos, ganó Wimbledon en 2023 y 2024 y Roland Garros en 2024 y 2025.

El español había eliminado a Novak Djokovic en semis y disputó la final más esperada con Jannik Sinner, juntando en el juego decisivo a los dos grandes favoritos para quedarse con el título. El nacido en Murcia se impuso con más holgura de lo imaginado; ganó en cuatro sets 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

Con la final ganada en el bolsillo, Alcaraz sacó a Sinner del primer lugar del ranking ATP, alterando las dos ubicaciones principales. Tiene apenas 22 años, una edad en la que Rafael Nadal había ganado cinco Grand Slam y tanto Djokovic como Roger Federer, uno cada uno. Su carrera no tiene techo.

Sabalenka bicampeona

Aryna Sabalenka, principal candidata a quedarse con el título, levantó la copa del US Open por segundo año consecutivo y logró su cuarto Grand Slam, ya que también ganó el Australian Open en 2023 y 2024.

La bielorrusa venció 6-3 y 7-6(3) a la estadounidense Amanda Anisimova, octava preclasificada; fueron clave los puntos ganados con el segundo servicio, en los que la ganadora aventajó a su rival por 68% a 48%. Fue un gran torneo para la campeona, que sólo cedió un set en toda la competencia, en semifinales ante la local Jessica Pegula.

Los más ganadores

En masculino, Djokovic sigue siendo el jugador con más Grand Slam, con 24, seguido por los 22 de Nadal y los 20 de Federer. En femenino, la australiana Margaret Court sigue manteniendo vivo el récord que logró en 1973; también lidera la lista con 24 torneos grandes; Serena Williams es la segunda con 23 y Steffi Graf completa el podio con 22.