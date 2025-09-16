Mirá el listado de todos los y las deportistas preseleccionadas.

Como cada año, el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay (CPDU) anunció la nómina de candidatos para la 52ª entrega de los Charrúa, premios que distinguen a los mejores deportistas del país en el período comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025. La ceremonia se celebrará en Auditorio Nelly Goitiño del Sodre el lunes 29 de setiembre a las 19.00.

Tal como en anteriores ocasiones, en cada disciplina se designaron tres deportistas, de los cuales se elegirá al mejor del año. Entre los postulados aparecen nombres destacados como Felipe Klüver y Cloe Callorda (remo), Matías Otero (canotaje), Manuela Rotundo (jabalina), Florencia Revetria y Thomas Silva (ciclismo), Manuela Vilar del Valle (hockey), Nicole Frank y Diego Aranda (natación), Santiago Catrofe (atletismo), Patricio Prieto (básquetbol) y Leonardo Fernández y Nicolás López (fútbol), entre otros.

Además de los reconocimientos por deporte, se otorgará el prestigioso Charrúa de Oro al deportista que haya tenido una actuación sobresaliente tanto a nivel nacional como internacional. En paralelo, se entregarán cuatro Charrúa de Plata, destinados a premiar la Hazaña Deportiva, la mejor performance en el exterior, la Revelación del Año y al mejor deportista uruguayo en el extranjero.

Cabe recordar que en la edición anterior el máximo galardón fue para los veleristas Hernán Umpierre y Fernando Diz, representantes de la clase 49er, tras su décimo lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024.