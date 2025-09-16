Como cada año, el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay (CPDU) anunció la nómina de candidatos para la 52ª entrega de los Charrúa, premios que distinguen a los mejores deportistas del país en el período comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025. La ceremonia se celebrará en Auditorio Nelly Goitiño del Sodre el lunes 29 de setiembre a las 19.00.

Tal como en anteriores ocasiones, en cada disciplina se designaron tres deportistas, de los cuales se elegirá al mejor del año. Entre los postulados aparecen nombres destacados como Felipe Klüver y Cloe Callorda (remo), Matías Otero (canotaje), Manuela Rotundo (jabalina), Florencia Revetria y Thomas Silva (ciclismo), Manuela Vilar del Valle (hockey), Nicole Frank y Diego Aranda (natación), Santiago Catrofe (atletismo), Patricio Prieto (básquetbol) y Leonardo Fernández y Nicolás López (fútbol), entre otros.

Además de los reconocimientos por deporte, se otorgará el prestigioso Charrúa de Oro al deportista que haya tenido una actuación sobresaliente tanto a nivel nacional como internacional. En paralelo, se entregarán cuatro Charrúa de Plata, destinados a premiar la Hazaña Deportiva, la mejor performance en el exterior, la Revelación del Año y al mejor deportista uruguayo en el extranjero.

Cabe recordar que en la edición anterior el máximo galardón fue para los veleristas Hernán Umpierre y Fernando Diz, representantes de la clase 49er, tras su décimo lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Nominados a los Premios Charrúa
Ajedrez Nahiara Fabra Andrés Rodríguez Facundo Vázquez
Artes marciales Valentina Acevedo Juan Gabriel Gutiérrez Jimena Osorio
Atletismo femenino María Pía Fernández Déborah Rodríguez Manuela Rotundo
Atletismo masculino Santiago Catrofe Emiliano Lasa Valentín Soca
Automovilismo pista Gonzalo Álvarez Fernando Etchegorry Bruno Rodríguez
Automovilismo rally De Armas-Errazquin Cánepa-Fernández López-Arbiza
Bádminton Lara Bessero Óscar Burgos Álvaro Cabrera
Básquet femenino Romina D’Alesandro Josefina Rivera Lucía Schiavo
Básquet masculino Lucas Capalbo Patricio Prieto Santiago Vidal
Billar Diego Capote Verónica Gutiérrez Alejandro Morán
Bochas Facundo Fierro Gonzalo Perdomo Karen Sanguinet
Boxeo Óscar Bonifacino Gabriela Bouvier Maira Moneo
Bowling Diego Friedmann Matías Lamanna William Rodríguez
Canotaje Santiago Melo Matías Otero Jorge Pereira
Ciclismo femenino Anabel Posse Malvina Prieto Florencia Revetria
Ciclismo masculino Erick Fagúndez Ciro Pérez Tomás Silva
Deportes ecuestres Francisco Calvelo Sebastián Guarino Carolin Mallmann
Deportes sobre ruedas Julieta González Zaira González Guillermina Speyer
Ecuestres Layla Alredha Gonzalo Lopetegui Santiago Saya
Esgrima Valentina Olivera Alejandra Papuchi Guillermo MacLean
Fisicoculturismo Sebastián Aldacour Paula Romero Eleonora Sosa
Fútbol de salón Martín Aldave Fabián Hernández Ignacio Morella
Fútbol del interior Alan Aranda Anthony Martínez Nicolás Rebollo
Fútbol femenino Wendy Carballo Micaela Domínguez Sofía Oxandabarat
Fútbol masculino Bruno Damiani Leonardo Fernández Nicolás López
Fútbol playa Gastón Laduche Enzo Ortiz Martín Sosa
Fútbol sala femenino Jennifer Clara Nahiara Ferrari Shamila González
Fútbol sala masculino Mathías Fernández Marcio Gentil Maximiliano Navarro
Gimnasia Camila Buck Isabella Marenco Joaquín Olivera
Golf Pablo Carrere Lousiane Gauthier Carolina Mailhos
Handball femenino Camila Barreiro Paula Eastman Agustina Modernell
Handball masculino Alfonso de Rossa Bruno Méndez Agustín Rodríguez
Handball playa Richard Bica Matías González Josefina Henaise
Hockey sobre césped Elisa Civetta Manuela Vilar del Valle Teresa Viana
Judo Eugenia Brun Luciano Liori Paolo Silva
Karate Bruno Ayphassoro Tomás Dotta Juan Macedo
Karting Facundo Frazcek Joaquín Pérez Manuel Reyes
Levantamiento de potencia Benicio Caballero Juan Carlos Pereyra Judith Reitmann
Liga Universitaria Mateo Guerra Santiago Pallares Juan María Rodríguez
Lucha Nahuel Carballo Daniel Olivera Andrés Pérez
Motociclismo Germán Brastschi Joaquín Curbelo Joaquín Perini
Deportes acuáticos femeninos Nicole Frank Medina-Ververis Angelina Solari
Deportes acuáticos masculinos Diego Aranda Juan Manuel Ergui Leo Nolles
Pádel Martín Araújo Higor Ensslin Belassi-David de Lima
Paralímpicos Hanna Arias Franco Medero Darwin Ocaño
Pelota Cuestas-Vicente Dufau-Pelúa Joaquín Nadruz
Pentatlón moderno Victoria Geralch Lucas González Emiliano Silva
Pesas Bruno Hortiguera Paola Marsicano Emilia Sarraute
Pesca Carlos A Cuello Andrea Muniz Rafael Sanzó
Polo Matías Carrique Benicio Laguarda Santiago Stirling
Remo femenino Cloe Callorda Paulina Centurión Nicole Yarzón
Remo masculino Felipe Klüver Luciano García Marcos Sarraute
Rugby Baltazar Amaya Federico Favaro Juan González
Surf Marcela Machado Ignacio Pignataro Julián Schweizer
Taekwondo Federico González María Sara Gríppoli Matías López
Tenis Valentino Aliano Sofía Barbosa Gabriana Muela
Tenis de mesa María Pía Lorenzotti Damián Moleda Sebastián Timbal
Tiro Rudi Lausarot Julieta Mautone Nicolás Paolino
Tiro con arco Diego Britos Edwina Cabrera Federico Schinca
Triatlón Franco Forestier Jimena Martínez Federico Scarabino
Turf Héctor Lazo Fernanda Rodríguez Pablo Rodríguez
Vóleiboy María Isabel Bianchi Lucía Gigou Guillermo González
Voley playa Cuadrado-Fernández Hannibal-Llambías Rubio-Rodríguez
Yachting Stefano Caiafa Umpierre-Diz Federico Waksman