Como cada año, el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay (CPDU) anunció la nómina de candidatos para la 52ª entrega de los Charrúa, premios que distinguen a los mejores deportistas del país en el período comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025. La ceremonia se celebrará en Auditorio Nelly Goitiño del Sodre el lunes 29 de setiembre a las 19.00.
Tal como en anteriores ocasiones, en cada disciplina se designaron tres deportistas, de los cuales se elegirá al mejor del año. Entre los postulados aparecen nombres destacados como Felipe Klüver y Cloe Callorda (remo), Matías Otero (canotaje), Manuela Rotundo (jabalina), Florencia Revetria y Thomas Silva (ciclismo), Manuela Vilar del Valle (hockey), Nicole Frank y Diego Aranda (natación), Santiago Catrofe (atletismo), Patricio Prieto (básquetbol) y Leonardo Fernández y Nicolás López (fútbol), entre otros.
Además de los reconocimientos por deporte, se otorgará el prestigioso Charrúa de Oro al deportista que haya tenido una actuación sobresaliente tanto a nivel nacional como internacional. En paralelo, se entregarán cuatro Charrúa de Plata, destinados a premiar la Hazaña Deportiva, la mejor performance en el exterior, la Revelación del Año y al mejor deportista uruguayo en el extranjero.
Cabe recordar que en la edición anterior el máximo galardón fue para los veleristas Hernán Umpierre y Fernando Diz, representantes de la clase 49er, tras su décimo lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024.
|Nominados a los Premios Charrúa
|Ajedrez
|Nahiara Fabra
|Andrés Rodríguez
|Facundo Vázquez
|Artes marciales
|Valentina Acevedo
|Juan Gabriel Gutiérrez
|Jimena Osorio
|Atletismo femenino
|María Pía Fernández
|Déborah Rodríguez
|Manuela Rotundo
|Atletismo masculino
|Santiago Catrofe
|Emiliano Lasa
|Valentín Soca
|Automovilismo pista
|Gonzalo Álvarez
|Fernando Etchegorry
|Bruno Rodríguez
|Automovilismo rally
|De Armas-Errazquin
|Cánepa-Fernández
|López-Arbiza
|Bádminton
|Lara Bessero
|Óscar Burgos
|Álvaro Cabrera
|Básquet femenino
|Romina D’Alesandro
|Josefina Rivera
|Lucía Schiavo
|Básquet masculino
|Lucas Capalbo
|Patricio Prieto
|Santiago Vidal
|Billar
|Diego Capote
|Verónica Gutiérrez
|Alejandro Morán
|Bochas
|Facundo Fierro
|Gonzalo Perdomo
|Karen Sanguinet
|Boxeo
|Óscar Bonifacino
|Gabriela Bouvier
|Maira Moneo
|Bowling
|Diego Friedmann
|Matías Lamanna
|William Rodríguez
|Canotaje
|Santiago Melo
|Matías Otero
|Jorge Pereira
|Ciclismo femenino
|Anabel Posse
|Malvina Prieto
|Florencia Revetria
|Ciclismo masculino
|Erick Fagúndez
|Ciro Pérez
|Tomás Silva
|Deportes ecuestres
|Francisco Calvelo
|Sebastián Guarino
|Carolin Mallmann
|Deportes sobre ruedas
|Julieta González
|Zaira González
|Guillermina Speyer
|Ecuestres
|Layla Alredha
|Gonzalo Lopetegui
|Santiago Saya
|Esgrima
|Valentina Olivera
|Alejandra Papuchi
|Guillermo MacLean
|Fisicoculturismo
|Sebastián Aldacour
|Paula Romero
|Eleonora Sosa
|Fútbol de salón
|Martín Aldave
|Fabián Hernández
|Ignacio Morella
|Fútbol del interior
|Alan Aranda
|Anthony Martínez
|Nicolás Rebollo
|Fútbol femenino
|Wendy Carballo
|Micaela Domínguez
|Sofía Oxandabarat
|Fútbol masculino
|Bruno Damiani
|Leonardo Fernández
|Nicolás López
|Fútbol playa
|Gastón Laduche
|Enzo Ortiz
|Martín Sosa
|Fútbol sala femenino
|Jennifer Clara
|Nahiara Ferrari
|Shamila González
|Fútbol sala masculino
|Mathías Fernández
|Marcio Gentil
|Maximiliano Navarro
|Gimnasia
|Camila Buck
|Isabella Marenco
|Joaquín Olivera
|Golf
|Pablo Carrere
|Lousiane Gauthier
|Carolina Mailhos
|Handball femenino
|Camila Barreiro
|Paula Eastman
|Agustina Modernell
|Handball masculino
|Alfonso de Rossa
|Bruno Méndez
|Agustín Rodríguez
|Handball playa
|Richard Bica
|Matías González
|Josefina Henaise
|Hockey sobre césped
|Elisa Civetta
|Manuela Vilar del Valle
|Teresa Viana
|Judo
|Eugenia Brun
|Luciano Liori
|Paolo Silva
|Karate
|Bruno Ayphassoro
|Tomás Dotta
|Juan Macedo
|Karting
|Facundo Frazcek
|Joaquín Pérez
|Manuel Reyes
|Levantamiento de potencia
|Benicio Caballero
|Juan Carlos Pereyra
|Judith Reitmann
|Liga Universitaria
|Mateo Guerra
|Santiago Pallares
|Juan María Rodríguez
|Lucha
|Nahuel Carballo
|Daniel Olivera
|Andrés Pérez
|Motociclismo
|Germán Brastschi
|Joaquín Curbelo
|Joaquín Perini
|Deportes acuáticos femeninos
|Nicole Frank
|Medina-Ververis
|Angelina Solari
|Deportes acuáticos masculinos
|Diego Aranda
|Juan Manuel Ergui
|Leo Nolles
|Pádel
|Martín Araújo
|Higor Ensslin
|Belassi-David de Lima
|Paralímpicos
|Hanna Arias
|Franco Medero
|Darwin Ocaño
|Pelota
|Cuestas-Vicente
|Dufau-Pelúa
|Joaquín Nadruz
|Pentatlón moderno
|Victoria Geralch
|Lucas González
|Emiliano Silva
|Pesas
|Bruno Hortiguera
|Paola Marsicano
|Emilia Sarraute
|Pesca
|Carlos A Cuello
|Andrea Muniz
|Rafael Sanzó
|Polo
|Matías Carrique
|Benicio Laguarda
|Santiago Stirling
|Remo femenino
|Cloe Callorda
|Paulina Centurión
|Nicole Yarzón
|Remo masculino
|Felipe Klüver
|Luciano García
|Marcos Sarraute
|Rugby
|Baltazar Amaya
|Federico Favaro
|Juan González
|Surf
|Marcela Machado
|Ignacio Pignataro
|Julián Schweizer
|Taekwondo
|Federico González
|María Sara Gríppoli
|Matías López
|Tenis
|Valentino Aliano
|Sofía Barbosa
|Gabriana Muela
|Tenis de mesa
|María Pía Lorenzotti
|Damián Moleda
|Sebastián Timbal
|Tiro
|Rudi Lausarot
|Julieta Mautone
|Nicolás Paolino
|Tiro con arco
|Diego Britos
|Edwina Cabrera
|Federico Schinca
|Triatlón
|Franco Forestier
|Jimena Martínez
|Federico Scarabino
|Turf
|Héctor Lazo
|Fernanda Rodríguez
|Pablo Rodríguez
|Vóleiboy
|María Isabel Bianchi
|Lucía Gigou
|Guillermo González
|Voley playa
|Cuadrado-Fernández
|Hannibal-Llambías
|Rubio-Rodríguez
|Yachting
|Stefano Caiafa
|Umpierre-Diz
|Federico Waksman