Salvo el primer ascenso, que Albion parece tener en la mano, está muy pareja la definición del segundo boleto a primera división, del ingreso a los playoffs y la lucha por mantener la categoría; la fecha se cerrará el lunes.

A falta de seis fechas para el final, la segunda división está que arde. Albion es el único que parece tener futuro de primera asegurado; le ganó 1-0 a Deportivo Maldonado y mantuvo nueve puntos de diferencia sobre el segundo. Diego Sánchez, aprovechando un grueso error de la defensa fernandina, anotó el único tanto. Fue compleja la mañana para los del este, que en el primer tiempo se quedaron con diez por expulsión de Elías de León. El pionero, derechito al título.

Central Español consiguió un triunfo clave ante Rentistas el sábado por la noche con solitario tanto de Raúl Tarragona; los palermitanos se afianzaron en el segundo lugar aprovechando que sus rivales directos perdieron puntos.

Justamente, Atenas de San Carlos y Tacuarembó dejaron unidades con equipos que están intentando zafar del descenso. Los del norte igualaron 1-1 con Artigas en su visita al Atilio Paiva Olivera. Los tantos fueron seguidos: primero Diego Vicente para los de la tierra de Carlos Gardel y luego Víctor Jesús para los dueños de casa. Atenas, en tanto, perdió 3-2 con La Luz, que sacó un triunfazo para seguir en zona de salvación; Diego Viruta Vera anotó al principio y al final, pero en el medio hubo tres goles de delanteros merengues: Federico Rodríguez, Horacio Sequeira y Jonathan Ramis.

Oriental de La Paz goleó y volvió a zona de playoffs; fue victoria 4-0 sobre Uruguay Montevideo, que no levanta cabeza; Gastón Colman marcó por duplicado, mientras que Pablo Viudez y Nicolás Brum aumentaron diferencias.

Un empate que no le sirvió a ninguno de los dos se dio en el Cerro, donde Rampla Juniors y Cerrito igualaron 0-0; los picapiedras continúan en zona de descenso. El partido estuvo plagado de expulsiones: Ángel Llanes, en el primer tiempo, en la visita, y Joaquín Moreira y Tobías Correa en el local.

La fecha se cerrará este lunes con un encuentro televisado que será clave para el ingreso a playoffs: Fénix recibe a Colón en el Parque Capurro a las 15.30.

Posiciones

Los dos primeros suben directo, mientras que los cuatro equipos restantes ingresan a playoffs por el tercer ascenso.

Albion tiene 56, lo siguen Central Español con 47, Tacuarembó 43, Atenas 42, Rentistas 40, Oriental 39, Colón, Deportivo Maldonado y Fénix 38. Ahí se corta la tabla; luego están Rampla Juniors con 24, Artigas tiene 23 y Uruguay Montevideo, La Luz y Cerrito 21.

En el descenso, Rampla Juniors y Artigas estarían descendiendo por promedios; La Luz es el equipo a alcanzar.