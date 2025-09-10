Nahitan Nández, de Uruguay, y Ben Brereton, de Chile, el 9 de setiembre, en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago.

La selección celeste no repitió rendimiento en Santiago y terminó igualando sin goles.

Uruguay y Chile empataron 0-0 en un partido raspado y con pocas jugadas claras de gol. Si bien la celeste intentó ser protagonista en el arranque, presionando alto y buscando juego por los extremos, la selección chilena respondió con orden defensivo y contragolpes esporádicos que, por momentos, complicaron al fondo uruguayo.

Juego friccionado, por ende interrumpido con frecuencia. El brasileño Daronco dejó jugar y de ambos lados le respondieron con faltas que por ahí merecían tarjetas. En ese juego discreto, se destacaron Santiago Mele por parar un par de pelotas, una por cada tiempo, y Sebastián Cáceres, que cada vez que juega con Uruguay lo hace bien.

Santiago Mele (6): tuvo bastante trabajo, tanto de arriba como desde abajo, de lejos y de cerca; respondió bien.

Nahitan Nández (5): baja performance desde todo punto de vista: le ganaron la espalda, no cerró bien su costado, tampoco se proyectó al ataque.

Ronald Araújo (5): volvió y eso es lo importante. En cuanto a nivel, lejos de lo que suele dar.

Sebastián Cáceres (6): con velocidad y ubicación resolvió muchas de las jugadas en las que Uruguay no estuvo fino para defender.

Matías Viña (5): cuando Chile atacó por su sector, sufrió más de la cuenta; casi no se soltó en ataque y se notó.

Rodrigo Bentancur (5): en el primer tiempo no pudo incidir porque Uruguay no encontró la pelota; en el segundo intentó algunas cosas.

Manuel Ugarte (5): en el primer tiempo le afeitaron la gamba, el árbitro no cobró nada y jugó caliente un rato largo; sólido, aunque lejos de su nivel.

Federico Valverde (5): trató de llegar a las ofensivas junto con los extremos y tuvo un tiro que pudo ser gol; en defensa, bien.

Cristian Olivera (5): jugó con perfil cambiado y no logró demasiadas cosas, tampoco ganó en el mano a mano, que es su fuerte.

Darwin Núñez (5): dentro de la tónica general del equipo: poco, mucho menos de lo que es.

Brian Rodríguez (5): generó algunos contragolpes, pero debe mejorar en el último pase.

Ingresaron

Kevin Amaro (-): debutó, jugó 20 minutos y quiso poner otro ritmo.

Federico Viñas (-): entró diez minutos, intentó, poco cambió.

El resto del plantel

Los que completaron el banco de suplentes fueron Sergio Rochet y Franco Israel; Santiago Bueno, Joaquín Piquerez, José Luis Rodríguez, Juan M Sanabria, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar, Ignacio Laquintana y Rodrigo Aguirre.