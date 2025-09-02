Nahitan Nández, de Uruguay, durante un partido por Eliminatorias ante Venezuela, en el estadio Centenario (archivo, junio de 2025).

La celeste entrena pensando en la última doble fecha de Eliminatorias, en la que tendrá tres ausencias por suspensión en el primer encuentro; se vislumbra un equipo probable.

En la tarde del lunes, Marcelo Bielsa oficializó la lista de convocados que se venía armando a medida que los futbolistas de la selección uruguaya iban llegando al aeropuerto internacional de Carrasco o al Complejo Celeste.

En la última madrugada llegó el último lote de jugadores desde Europa, con los arribos de Franco Israel, Ronald Araújo, Facundo Pellistri y Rodrigo Salazar. El entrenador rosarino tendrá todo el plantel a disposición en los entrenamientos del martes.

Uruguay recibirá a Perú el jueves a las 20.30 en el estadio Centenario y cerrará su participación en las Eliminatorias ante Chile, el martes siguiente a la misma hora.

Tres bajas para enfrentar a Perú y equipo probable

Uruguay tendrá tres bajas por suspensión para enfrentar a Perú: no estarán Ronald Araújo ni Nahitan Nández, por doble amonestación, ausencias que se suman a la de Darwin Núñez, a quien le quedaba pendiente la última de las tres fechas de suspensión por la expulsión en la Copa América por los incidentes en la tribuna luego del partido con Colombia.

Martes y miércoles serán días clave para oficializar el equipo que se vislumbra como probable para enfrentar a los incaicos, que alinearía a Sergio Rochet en el arco; Guillermo Varela, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres y Mathías Olivera en la defensa; Manuel Ugarte, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur en el mediocampo, y Facundo Pellistri, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre en la ofensiva.

Uruguay-Perú por televisión abierta

El último partido de Uruguay como local en las Eliminatorias, que puede confirmar la clasificación al Mundial 2026 irá por Canal 5 en televisión abierta. Si la celeste suma un punto, se asegurará su cupo en el campeonato del mundo.