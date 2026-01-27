Tras los exámenes realizados en Uruguay y con la confirmación de que su recuperación puede tardar entre un mes y medio o dos meses, la Joya busca acortar plazos en una clínica de renombre mundial.

Este lunes Peñarol publicó un breve comunicado en sus redes sociales en el que dio esta información. “Sanidad: se informa que el jugador Abel Hernández, en coordinación con el Cuerpo Médico de Peñarol, viajará en las próximas horas a España para realizarse un tratamiento de Medicina Regenerativa en el Instituto Cugat de Barcelona”. El hecho no pasó desapercibido, ya que se trat del último goleador del campeonato uruguayo y una de las apuestas del club para esta temporada.

Hernández se lesionó el 17 de enero, en el partido amistoso que el carbonero jugó con River Plate argentino por la Serie Río de la Plata. A los pocos días el parte médico arrojó que había sufrido un esguince de rodilla izquierda grado 2. Si bien la noticia trajo cierto alivio al descartarse una posible rotura de ligamentos cruzados, el período de recuperación pasó a ser la obsesión del cuerpo médico. En un principio se dijo que tendría 30 días de espera para volver a las canchas. Sin embargo, tras profundizarse el diagnóstico, se evaluó que el margen para estar al 100% podría llevar más tiempo, entre un mes y medio y dos meses (estaría listo para jugar a mediados de marzo, cuando ya se hayan jugado entre cinco y seis fechas del campeonato).

“Desde lo mental me afectó un montón: fue bastante grande el fastidio por volver a Peñarol y que me pase esto, pero ya estoy pensando en la recuperación”, dijo Abel Hernández luego de los primeros estudios. La Joya volvió al aurinegro tras haber estado en 2023, una temporada en la que un desgarro miofascial lo dejó 65 días afuera y luego, ya en tiempos de definición del torneo, no pudo ponerse a tono.

El Instituto Cugat de Barcelona está catalogado como uno de los mejores centros médicos para el tratamiento de lesiones de rodillas, donde se han atendido muchos futbolistas de élite: Pep Guardiola, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Samuel Eto’o, David Villa, Fernando Torres, David Silva, Cesc Fàbregas y Mikel Arteta, entre otros.