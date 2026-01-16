Lucas Rodríguez, de Minas Tenis Club, y Santiago Vidal, de Aguada, el 15 de enero de 2025, en el estadio Luis Conde, en Argentina. Foto: FIBA

El rojiverde no ha ganado en tres fechas del torneo y para pasar a cuartos necesita ganarle dos partidos a Boca Juniors.

Este jueves, Aguada reinició su participación en la segunda ventana de competencia de la Liga de Campeones de Basketball de las Américas (BCLA, por sus siglas en inglés), y sufrió una contundente derrota ante Minas Tenis de Brasil, con marcador final de 95-75.

El aguatero ya había caído ante este mismo rival, aunque por diferencia de un triple, en la primera ventana del torneo. En esa instancia, que se jugó en el Estadio 8 de junio de Paysandú, Aguada también perdió ante Boca Juniors, el tercer integrante del grupo C, en su debut. En el otro duelo de aquella fecha en Paysandú, Minas Tenis le ganó a Boca, y en esta segunda ventana, en la que la acción se trasladó a La Bombonerita de Buenos Aires, ayer Boca le ganó a Minas Tenis, por lo que el equipo argentino y el brasilero iniciaban esta fecha igualados como líderes de grupo.

En este duelo ante Minas Tenis el equipo brasileño empezó a plasmar su dominio ya antes del entretiempo. Aunque Aguada terminó el primer cuarto a un triple de distancia, en el entretiempo ya estaba 16 puntos abajo y el trámite no auguraba cambios radicales. El equipo brasileño, más intenso en la parte física y muy acertado desde la línea de tres, mantuvo la diferencia siempre holgada hasta que mucho antes del final del juego dio la sensación de que ya no había partido.

Cabe señalar que en Aguada no estuvieron disponibles para este juego ni el dominicano Miguel Simón ni el venezolano David Cubillán, ni tampoco Joaquín Osimani, todavía lesionado. Santiago Pepo Vidal y Luis Santos volvieron al equipo, pero no consiguieron darle el vigor y el diferencial que necesitaba el equipo para este crucial choque.

Aguada vuelve a jugar mañana, ante Boca Juniors en el mismo escenario bonaerense. Para clasificar a cuartos de final el conjunto uruguayo necesita ganar este juego y después conseguir otra victoria ante el mismo rival en Belo Horizonte, en la tercera ventana del grupo. El 4 de febrero, Aguada juega ante Minas Tenis, y al día siguiente lo hará contra Boca.

Nacional lidera el grupo B

Nacional, el otro equipo uruguayo en el torneo, integra el grupo B, un grupo de la muerte que comparte con Flamengo —el último campeón— y Obras Sanitarias. En la primera ventana en Paysandú, el tricolor le ganó a sus dos rivales y quedó como líder de grupo.

Este fin de semana, inicia la actividad de la segunda ventana del grupo, que se disputará en Rio de Janeiro. El sábado, Nacional enfrenta a Obras y el domingo jugará ante el local Flamengo.