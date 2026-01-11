Los catalanes vencieron 3-2 al Real Madrid; Federico Valverde, titular en los merengues, se fue lesionado.

La Supercopa de España se definió en Arabia Saudita, extraño pero cierto. Hace unos años que la copa se juega en suelo asiático –desde 2020, con excepción de 2021 por la pandemia de covid–, más allá de las críticas que algunos jugadores han hecho durante este tiempo. En esta ocasión la definieron el Barcelona de Ronald Araújo y el Real Madrid de Federico Valverde, con victoria de los catalanes 3-2.

El primer tiempo fue un monumento al fútbol ofensivo, dejando un empate 2-2 que movió la frialdad de las gradas del King Abdullah Sports City. El Barcelona de Hansi Flick golpeó primero gracias al brasileño Raphinha, que aprovechó la presión alta de Fermín para meterse por la izquierda y vencer a Thibaut Courtois con tiro cruzado, confirmando el dominio inicial de los blaugranas. Sin embargo, cuando parecía que el partido se iba al descanso con ese solo gol, cayó una ráfaga de tres tantos en seis minutos: el Real Madrid empató con tanto de Vinícius Jr., que sacó jugo de su calidad individual para poner el empate cuando iban dos minutos de la adición. El brasileño arrancó prácticamente en la mitad de la cancha y encaró a tres rivales, sacándose a uno de ellos con caño incluido.

Dos minutos más tarde, el polaco Robert Lewandowski puso el 2-1, tras una asistencia milimétrica de Pedri, que rompió las líneas defensivas de los merengues. En la última jugada del tiempo añadido, tras un córner, el juvenil Gonzalo García cazó un rebote para empujar la guinda al fondo de la red y poner el 2-2.

Con el primer tiempo frenético, todo hizo pensar que la segunda parte no sería menos, pero no repitieron. Empezó algo mejor Real Madrid de la mano de Vini, que generó peligro en los minutos iniciales, pero luego Barcelona fue haciendo mejor pie en el partido. Lejos del juego virtuoso del inicio, en el complemento se vieron más faltas que pases de lujo. El hombre destacado, nuevamente, sería el brasileño Raphinha. El extremo fue el encargado del 3-2, minutos antes de la media hora del segundo tiempo: recibió el pase luego de que combinaran Ferran y Dani Olmo, pateó y tuvo la suerte de que la pelota se desviara en Asencio, y eso hizo que Courtois no tuviera nada por hacer.

En el tramo final del partido Real Madrid se fue con todo a buscar el empate. Pero no hubo tercera vez porque los catalanes, en esta ocasión, resolvieron mejor en la última zona, sobre todo su arquero, Joan García, muy seguro tanto por abajo como en los envíos aéreos.

Lesión de Valverde, Araújo apenas minutos

Cuando pasaban los 20 minutos del segundo tiempo, Federico Valverde pidió el cambio. El uruguayo fue titular en el Real en un puesto que no le gusta demasiado, pero donde el entrenador insiste en colocarlo: lateral derecho.

Fue a los 67 cuando Valverde miró al banco de suplentes e hizo la seña. Con el partido 2-2, Xabi Alonso, DT de los merengues, le dio ingreso al turco Arda Güler –quien no entró a jugar de lateral, sino en la mitad de la cancha, con lo que el Real (su entrenador) debió cambiar jugadores de puesto–.

Tras el partido y la derrota, Real Madrid no informó la entidad de la lesión de Valverde. Medios españoles informaron que las pruebas médicas se le realizarán en la capital española.

En Barcelona, por su parte, Ronald Araújo volvió a estar en la convocatoria como suplente y su entrenador decidió darle escasos minutos en los descuentos del partido.