La delantera uruguaya deja el Inter de Porto Alegre para unirse al vigente tricampeón de la Copa Libertadores.

Corinthians, uno de los mejores equipos de fútbol femenino de Sudamérica -si no el mejor-, vigente tricampeón de la Copa Libertadores, torneo que en total ha ganado seis veces, fichó a Belen Aquino, y de alguna manera sacudió el mercado de pases del fútbol femenino continental.

A sus 23 años, Aquino, pieza fundamental de la selección uruguaya y exjugadora de Peñarol, da el salto definitivo hacia la élite tras un paso consagratorio por el Internacional de Porto Alegre. Las estadísticas respaldan su partida por la puerta grande. Durante el 2025, Aquino registró números de élite: 11 goles y 2 asistencias. En el balance global de su estadía en el club gaúcho, la uruguaya disputó 81 partidos, marcó 32 tantos y repartió 12 asistencias.

“Gracias Inter por todos estos años, me llevo lindos momentos vividos y compartidos con buenas personas. Gracias a ustedes por el cariño en todo este tiempo”, dijo Aquino en su mensaje de despedida.

La llegada de la uruguaya al timão será un reto de máxima exigencia, tal vez comparable con dar el salto a alguna liga del hemisferio norte. Aquino firmó contrato hasta diciembre de 2028 y llega a un Corinthians que buscará revalidar su dominio local y proyectarse nuevamente a la cima del fútbol internacional.

Según informaron desde el club paulista, Aquino ya se encuentra bajo las órdenes del cuerpo técnico en el centro de entrenamiento, siguiendo un plan específico de preparación. El objetivo es que la uruguaya llegue en óptimas condiciones para enfrentar un calendario exigente que incluye la Copa de Campeones de la FIFA, la Libertadores, el Brasileirão, la Supercopa, la Copa do Brasil y el Paulista.