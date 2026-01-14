Luciano González e Ignacio Suárez, de Nacional, durante el encuentro por Copa de la Liga AUF frente a Dep. Maldonado, el 13 de enero, en el estadio Gran Parque Central. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Tras el 0-0 en los 90, el joven arquero tricolor, Ignacio Suárez, atajó dos penales para sellar el pasaje a cuartos de final; a primera hora, Albion le ganó a Liverpool.

Cerca de 20 mil personas —según la transmisión oficial de AUF TV— se dieron cita este martes en el Parque Central para ver el primer partido oficial de la pretemporada de Nacional, el último campeón del fútbol uruguayo, frente a Deportivo Maldonado, el último ascendido a Primera División.

La oficializada Copa de la Liga AUF ha tenido las características clásicas de los torneos de verano, y como otros anteriores, este duelo estuvo marcado por las diferencias entre los planteles y en los objetivos con los que cada equipo encara la pretemporada. Los equipos más fuertes han privilegiado en esta instancia la prueba de muchos juveniles que suman sus primeros minutos, o también para los recién llegados, mientras que aquellos con planteles más cortos apuntan a consolidar la base del equipo que jugará la temporada regular.

Jadson Viera alineó a 9 juveniles de la cantera para jugar ante el Depor, y le sumó a dos de sus refuerzos: el lateral derecho, Hayen Palacios, y Agustín Vera, que jugó de enganche. Entre los juveniles había debutantes absolutos, y otros ya conocidos. El tricolor salió con Ignacio Suárez; Palacios, Paolo Calione, Tomás Viera, Axel Frugone; Luciano González, Agustín Dos Santos, Vera, Rodrigo Martínez, Exequiel Mereles; y Pavel Núñez.

Por el contrario, en Deportivo Maldonado había varios nombres de experiencia. El equipo que dirige Gabriel Di Noia, llegado sobre la recta final de la temporada pasada para consumar el ascenso, jugó inicialmente con Adriano Freitas, Hernán Petryk, Hernán Menosse, Facundo Tealde, Sebastián Tormo; Matías Espíndola, Santiago Cartagena, Sebastián González, Santiago Ramírez; Elías de León y Renato César.

El partido, también, tuvo todas las señas de una pretemporada, marcado sobre todo por la imprecisión y la falta de claridad en el juego. La más clara de Nacional en el primer tiempo fue sobre el final y de tiro libre, ejecutado por Mereles, y ancho por poco. En el segundo tiempo, no hubo mucho más, pese a que el equipo Fernandino cambió todo su frente de ataque con el ingreso de Emiliano Mozzone, Christian Tabó y Guillermo López. El 0-0 se afirmó y todo terminó en la definición por penales.

En la definición desde los doce pasos fue el Depor el que se ilusionó primero porque Román Clematte erró el segundo penal de Nacional —antes había convertido el primero Paolo Calione— y se puso en ventaja con las anotaciones de Juan Martín Ginzo, Menosse y Tabó. Pero el tricolor se repuso gracias a Suárez, que le tapó el penal a Mozzone y a Adrián Vila. Rodrigo Martínez, Agustín Dos Santos y Luciano González convirtieron sus penales para redondear la clasificación a cuartos de Nacional.

Albion eliminó a Liverpool en el Charrúa

A primera hora, una buena concurrencia aprovechó la linda tardecita para ir al Estadio Charrúa a ver el 2-0 con el que Albion sorprendió a Liverpool.

Liverpool, con la misma estrategia que mostraron Peñarol y Nacional en este torneo, citó a 21 juveniles para este partido, y salió a la cancha dirigido por Gonzalo Ramos, el técnico de cuarta y quinta división. En redes sociales, el negriazul aclaró que su nuevo DT, Camilo Speranza, trabaja en doble turno junto al plantel principal, con la mira puesta en el debut por la fase 2 de la Copa Libertadores, que será el próximo 17 de febrero ante Independiente de Medellín.

Albion, que se prepara para su regreso a la máxima categoría del fútbol uruguayo, lo hace también con nuevo técnico. Federico Nieves —que debutó como DT en el pionero en 2019— formó con una oncena mucho más similar a la que tendrá en la temporada. El pionero sacó ventaja en el primer tiempo, donde mostró un juego vistoso, con salidas prolijas y ataque por las bandas. Se destacó el joven puntero Mateo Alcoba, de 17 años, que jugó por la izquierda y dio la asistencia en el primer gol, tras un desborde y un centro preciso a la cabeza de Franco Abreu, que se benefició de una floja respuesta del arquero negriazul, Diego Cabrera. La jugada inició con un hermoso pase profundo de Francisco Ginella, el ex Nacional y Defensor que busca volver a su mejor versión, y así parecen augurar estos primeros minutos para él con la camiseta de Albion.

Para el segundo tiempo, Albion cambió a casi todo el equipo y cedió protagonismo a un Liverpool más obligado por el resultado que movido por la fluidez del juego. Debutó en el negriazul Federico Barrenechea, juvenil llegado desde Peñarol, y fue uno de los más picantes en el ataque, pero el equipo no tuvo contundencia. Albion lo cerró ya sobre la hora con gol de Nahuel Roldán, tras una exquisita asistencia de Leonardo Pais.