El carbonero, que salió a la cancha con el plantel y el DT de tercera, Julio Mozzo, ganó con gol de Brandon Álvarez y enfrentará a Boston River en semifinales.

Como en su debut en el torneo, Peñarol disputó el encuentro por cuartos de final de la Copa de la Liga AUF con un equipo enteramente formado por juveniles, ante el Racing de Cristian Chambian, que venía de eliminar a Cerro en octavos. En esta instancia, además, el técnico carbonero, Diego Aguirre —que estuvo presente en el Parque Viera pero observando desde las gradas—, delegó sus funciones a Julio Mozzo, entrenador de la tercera que ya conoce con profundidad la actualidad de los futbolistas jóvenes del club y los condujo en este buen triunfo ante la escuelita de Sayago.

Peñarol se puso en ventaja promediando el primer tiempo, cuando el partido mostraba mayor intensidad y un trámite de ida y vuelta. En una salida rápida, el carbonero encontró a la defensa de Racing mal parada y la pelota llegó a la banda derecha, donde la tomó Brandon Álvarez para entrar al área y definir ante la salida del arquero con un toque sutil al primer palo. El goleador, un puntero de 18 años y de casi un metro noventa, mostró buenos minutos jugando por la banda derecha.

Con la ventaja en el marcador, los juveniles carboneros se replegaron en el segundo tiempo y le cedieron la pelota a Racing. Pero el equipo de Chambian no jugó un buen partido y no pudo encontrar ni juego colectivo ni desniveles individuales, aunque jugó con un equipo mucho más parecido al de la temporada regular. Tuvo dos claras para empatar en el segundo tiempo, pero no era la noche de la escuelita; una pegó en el palo y la otra se fue apenas desviada para mover la red pero del lado de afuera. Jugó mucho con pelotas largas y centros inconducentes, lo que le permitió volver a destacarse al joven arquero carbonero Leandro Díaz, quien ya jugó los 90 frente a Central Español y parece mostrar mucha seguridad al salir a descolgar o despejar pelotas aéreas.

Con la clasificación de Peñarol se conforma la llave de semifinales de la Copa de la Liga AUF, que se jugará entre jueves y viernes: Nacional y Progreso jugarán el primer día, el carbonero enfrentará a Boston River el viernes, en ambos casos desde las 21.30. En caso de que Peñarol y Nacional pasen a la final del certamen veraniego, ese duelo oficiará también como la definición de la Supercopa Uruguaya -el 1º de febrero-; en cambio, si uno de los dos queda eliminado, la final de la Copa de la Liga será el lunes.