El jugador, mundialista en Rusia 2018, firmará por un año, con opción a dos en caso de cumplir ciertos objetivos, tiene 32 años y no juega desde mayo de 2025.

Diego Laxalt aceptó la oferta de Peñarol y jugará la temporada 2026 en el carbonero. Firmará contrato por un año y, en caso de cumplir ciertos objetivos deportivos, se renovará automáticamente para 2027.

El jugador estuvo en Dynamo Moscú de Rusia, donde quedó libre en agosto del año pasado. Su último partido fue el 5 de mayo, cuando jugó 33 minutos en la victoria 3-1 ante Samara. Ese día salió lesionado y por un problema en la cadera no volvió a la cancha en toda la temporada, y en la siguiente sólo integró el banco de suplentes en un encuentro.

Laxalt tiene 32 años. Fue parte de la selección uruguaya en el Mundial 2018 de Rusia y participó en la Copa América 2016 y 2019. Con la celeste, en selecciones juveniles fue vicecampeón del Mundial sub 20 de 2013 que se disputó en Turquía, en el que Uruguay perdió la final por penales ante Francia.

Originariamente volante externo por la izquierda, en el desarrollo de su carrera Laxalt también jugó de lateral por la zurda y en los últimos años ofició como volante interno. Es polifuncional.

Se formó en Defensor Sporting y la mayor parte de su carrera trnacurrió en Italia, donde defendió a Genoa, Empoli, Torino, Bologna y Milan. También jugó en Celtic, de Escocia, y en Dinamo Moscú, de Rusia. Lleva 11 goles y 17 asistencias en 264 partidos como profesional, con la particularidad de que nunca fue expulsado.

¿Qué le falta a Peñarol?

Diego Aguirre necesita un puntero más; lo de Nicolás Vallejo cada vez es más lejano, continúa negociando con Independiente por Fabián Ruiz. De esa forma cerraría el puesto. Una opción secundaria es Esteban da Silva, por el que Racing estaría dispuesto a negociar.

En paralelo, busca un defensa más, ya que se trabaja en la venta de Nahuel Herrera. El carbonero necesita el dinero de la transferencia, pero tiene la idea de negociar su pase ahora y retenerlo hasta mitad de año. El viernes será clave para conocer el futuro del zaguero.