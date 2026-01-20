El delantero se hizo una ecografía en una clínica privada y luego una resonancia en la Médica Uruguaya; los dos estudios arrojaron el mismo resultado y el delantero estará un mes de baja.

Abel Hernández salió lesionado en el inicio del amistoso frente a River Plate, de Argentina, el sábado pasado en el Campus de Maldonado. Con dolor y frustración, el delantero se retiró de la cancha llorando, y la idea de que podía tratarse de una lesión de gravedad causó preocupación.

Dentro del panorama posible, la confirmación del esguince de rodilla fue el mejor diagnóstico. De todos modos, el delantero estará 30 días inactivo, por lo que se perderá la final de la Supercopa frente a Nacional y el inicio del Apertura.

En el momento de la lesión, el primer diagnóstico del cuerpo médico de Peñarol fue un esguince, pero en estos casos hay que esperar a que se desinflame la zona para hacer estudios más específicos. A Hernández le ganó la ansiedad y el lunes de tarde se hizo una ecografía en una clínica particular, cuyo resultado reafirmó que era un esguince.

El martes de mañana se hizo la resonancia magnética que le había agendado Peñarol. El jugador concurrió con tranquilidad y habló antes de ingresar a la mutualista Médica Uruguaya. El resultado fue similar, aunque agregó la inflamación en el menisco; se le indicaron 30 días de recuperación.

Antes de ingresar al segundo estudio, Abel explicó sus sentimientos en estos días: “Ahora estoy con más tranquilidad. Me ganó un poquito la ansiedad por lo que sentí en el momento del partido y fui a mi fisio de confianza”.

“En el momento en que pasó todo, me asusté. Soy de los que piensan que por algo pasan las cosas, esto es una piedra en el camino. Desde lo mental me afectó un montón: fue bastante grande el fastidio por volver a Peñarol y que me pase esto, pero ya estoy pensando en la recuperación”.

Con titulares ante Colo-Colo

Peñarol tendrá una seguidilla importante de partidos en los próximos días. El miércoles chocará con Colo-Colo por la Serie del Río de la Plata. Diego Aguirre pondrá en la cancha un equipo titular en el partido que comenzará a las 21.30 en el estadio Centenario.

El viernes, frente a Boston River en las semifinales de la Copa de la Liga, se repetirá la oncena con juveniles y, en principio, el aurinegro volverá a ser dirigido por Julio Mozzo, entrenador de la tercera división.