Boston River le ganó a Defensor Sporting en Florida

El sastre se impuso con gol de Lautaro Vázquez y sigue invicto desde la llegada de Jorge Cazulo.

Boston River le ganó a Defensor Sporting este sábado en el Campeones Olímpicos de Florida, con un gol de cabeza de Lautaro Vázquez, en el duelo con menos incidencia en las zonas críticas de la tabla en la fecha 11 del Clausura. El sastre dominó y abrió el marcador en el cuarto de hora después de una buena jugada por izquierda en la que Vázquez, el carrilero por derecha, llegó por el otro lado para ganarle en el salto a Nicolás Wunch y cruzarla de pique al gol.

Después, Boston River administró la ventaja y hasta pudo extenderla, ante un Defensor que no tuvo juego ni lucidez, apenas una notoria voluntad de ponerse en partido durante el complemento, en el que buscó soluciones en el banco, pero finalmente sin efecto.

El sastre y el violeta atraviesan una temporada mediocre y marchan lejos de cualquier definición y de los puestos de clasificación a copas continentales, que era uno de sus principales objetivos del año, por lo que encaran la recta final del campeonato con la misión de seguir sumando para evitar complicaciones con el promedio la próxima temporada.

Ambos clubes acaban de renovar la conducción técnica para cambiar la pisada. Jorge Cazulo asumió hace tres fechas en Boston River y parece haber encontrado algo interesante para revertir la situación, porque el flamante DT se mantiene invicto –un empate y dos victorias–, además de haber asegurado entre semana la clasificación a octavos de la Copa AUF Uruguay.

En Defensor debutó Andrés Rodríguez, quien dirigirá al equipo de manera interina hasta fin de año, luego de la salida de Mauricio Larriera. El violeta tuvo un partido cuesta arriba en Florida y por ahora no muestra señales de recuperación.