Deportivo Maldonado goleó 3-0 a Central Español y sigue firme en la pelea

El equipo de Gabriel Di Noia volvió a ganar en el Campus y se mantiene arriba en las dos tablas; más temprano, Albion obtuvo su primer triunfo del torneo ante Defensor Sporting.

Este sábado, la novena fecha del Clausura arrancó con Liverpool reclamando su sitio en la disputa del campeonato, con un triunfo ante Progreso que lo dejó como puntero momentáneo del torneo.

En el cierre de la jornada también Deportivo Maldonado pisó fuerte, una vez más en su bastión del este —en el Campus perdió un solo partido en toda la temporada, ganó once y empató tres—, y goleó 3-0 a Central Español para quedar a un punto de la cima en la tabla anual, con un partido más que Peñarol que juega el domingo, y a tres puntos de Liverpool en el Clausura.

El palermitano, que desde la llegada de Antonio Pacheco no ha ganado por el Clausura (dos empates, tres derrotas), aunque sí ganó dos partidos clave por Copa AUF Uruguay para meterse en la próxima fase, no remonta y empieza a quedar complicado cerca de los puestos de descenso.

Goleó y gustó

El partido en el Domingo Burgueño Miguel pudo tomar un rumbo muy diferente en el arranque, cuando el árbitro Javier Feres cobró correctamente un penal a favor de Central Español, antes de los cinco minutos de juego. Pero Raúl Tarragona, que había protagonizado la jugada que terminó con la mano de Maxi González en el área fernandina, elevó el tiro por arriba del travesaño y desaprovechó la chance para el palermitano.

Deportivo Maldonado aprovechó casi de inmediato, porque unos minutos más tarde se puso en ventaja con gol de cabeza de Renato César, tras un buen centro del argentino Gonzalo Sosa. Desde ahí, el depor controló el partido por varios tramos, aunque la ventaja era exigua y el palermitano, que daba pelea, tuvo alguna para empatar.

Promediando el complemento, el equipo local había bajado la intensidad y el técnico argentino Gabriel Di Noia metió un par de cambios determinantes. Ingresó Lautaro Ibáñez, puntero zurdo recientemente incorporado al equipo, que debutó en la red con un golazo de factura individual. Lo mismo hizo Maxi Noble, que no había jugado en el Clausura por una lesión en el pubis. Noble entró y se armó gran jugada con definición de afuera del área para poner cifras de goleada y coronar la noche fernandina.

Técnicos que debutan...

Albion consiguió su primera victoria —y sus primeros puntos—en el Clausura, poniendo fin a una racha de ocho derrotas al hilo que lo había metido en zona de descenso. El estreno de la dupla de Diego Franco y Federico Macías, quienes sustituyeron a Federico Nieves en la dirección técnica, le dio nueva energía al pionero, que venció por 3-2 a Defensor Sporting este sábado en el Saroldi, en otro entretenido partido en el arranque de la fecha.

Defensor Sporting, que venía de ganarle el clásico a Danubio en la fecha anterior, pero también de quedar afuera de Copa AUF Uruguay entre semana, no termina de levantar: jugó una muy mala primera parte y se fue 2-0 abajo al entretiempo.

Hernán Toledo abrió la cuenta para Albion con un lindo gol tras maniobra individual, encarando como siempre por la banda derecha, donde juega a pierna cambiada, para enganchar al medio y darle de zurda al segundo palo. Aumentó el resultado el goleador argentino Tobías Figueroa, que hoy fue titular ante la ausencia de su compatriota Álvaro López en la ofensiva del pionero.

Mauricio Larriera metió mano en el equipo y el violeta salió mejor al complemento. Descontó en los 62’ con gol de Francisco Sorondo. El zaguero de 17 años, que volvió a ser titular y se alza como una de las grandes promesas del club, agarró muy bien de zurda, con la marca encima, un tiro de esquina.

Cuando Defensor rondaba el empate, Albion extendió la diferencia con tiro de penal y doblete de Figueroa, para dejar sin efecto el posterior descuento, también desde el punto penal, de José Neris para el violeta.

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