Maximiliano Gómez, de Nacional, y Santiago Strasorier, de Liverpool, durante un partido por el Torneo Apertura.

Liverpool y Nacional dependen de sí mismos para ganar el torneo corto y se enfrentan el próximo domingo en el Gran Parque Central; Peñarol tiene todo para quedarse con la tabla del año.

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Quedan cuatro fechas para terminar la temporada y la definición del campeonato está que arde. A diferencia del análisis del descenso, el Clausura y la anual se definen de forma lineal, con todos los equipos sumando de igual manera, lo que facilita el cálculo de posibilidades.

Al momento, Racing es el único que tiene lugar asegurado en las finales por haberse consagrado campeón del Apertura. El elenco de Sayago está siete atrás de Peñarol en la anual, por lo que difícilmente obtenga otra carta para presentar a la hora de definir el título de campeón uruguayo.

Por tanto, Racing enfrentará al mejor del Clausura en una semifinal a partido único y, el ganador de ese encuentro, irá a una serie ida y vuelta ante el mejor de la anual.

El Clausura al rojo vivo

El torneo ha sido tan parejo que, a falta de 12 puntos, son 11 los equipos que tienen chances matemáticas de quedarse con el título. Solamente cinco se despidieron: Danubio, Albion, Defensor Sporting, Cerro Largo y Central Español.

Dicho esto, hay cuatro clubes que son contendientes reales a ir por la copa; al resto lo avala la matemática, pero eso no se traduce en posibilidades concretas de festejar. Liverpool tiene 24 puntos, Nacional 23, Montevideo City Torque 22 y Peñarol 20.

Negriazules y tricolores dependen de sí mismos para ser campeones, ya que se enfrentan el próximo domingo a las 19.30 en el Gran Parque Central. En caso de igualdad, el ciudadano vuelve a tener dependencia propia, ya que, en caso de ganar todos sus juegos, al menos tendrá una final con los de Belvedere por el torneo corto.

¿Qué le queda a cada uno?

Liverpool: Nacional (V), Juventud de Las Piedras (L), Danubio (V), Wanderers (L)

Nacional: Liverpool (L), Danubio (V), Albion (L), Cerro (V)

Torque: Cerro (L), Boston River (V), Racing (L), Progreso (V)

Peñarol: Juventud de Las Piedras (V), Wanderers (L), Defensor Sporting (V), Cerro Largo (L)

Nota: el carbonero enfrentará a Juventud de Las Piedras en el estadio Centenario y a Wanderers en el Parque Saroldi, sin público aurinegro. Liverpool deberá definir escenario para la última fecha frente a Wanderers.

Peñarol con la anual encaminada

Pese a la derrota frente a Liverpool, Peñarol mantuvo cuatro puntos de ventaja sobre Deportivo Maldonado, que perdió con Nacional. El tricolor está a cinco de la cima, Torque a seis, Racing a siete y Liverpool a diez.

El conjunto fernandino recibe a Danubio, visita a Albion, va con Cerro en el Campus y cierra ante Boston River en Florida, todos equipos con posibilidades matemáticas de descenso.

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