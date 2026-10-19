Progreso baja si no le gana a Wanderers y Danubio se aseguró dos semanas más; Central Español es el que tiene más chances de ser el tercero en perder la categoría.

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Quedan cuatro fechas y, por tanto, 12 puntos en disputa para todos los equipos. Si bien hay ocho clubes con chances matemáticas de perder la categoría, las posibilidades de que Boston River descienda este año son muy pocas. Por tanto, el sastre, que nunca bajó desde que ascendió por primera vez a mediados de 2016, queda afuera de este análisis.

Progreso y Danubio achicaron la brecha con sus victorias del último fin de semana, pero siguen muy complicados y su permanencia depende de un milagro. Albion le ganó a Torque y, con su tercer triunfo en fila, tomó aire y recuperó el margen de error.

Cerro Largo, Wanderers y Cerro están en una lucha muy pareja por evitar el último lugar restante que, por el momento, tiene como dueño a Central Español, que viene en caída y es el tercer equipo con más probabilidad de perder la categoría, con la lógica explicada la semana anterior.

Progreso baja si no le gana a Wanderers

El equipo de La Teja le ganó con dos goles en la hora a Juventud de Las Piedras y la matemática le ofrece una semana más de garantía. La única mala noticia del fin de semana fue el triunfo de Albion, a quien ya no puede darle caza, un rival menos para el sueño.

Lleva 16 puntos en el Clausura y, hasta cuando pierde, vende cara su derrota. El porfiado gaucho necesita, al menos, 10 unidades más, aunque con esa sumatoria solamente podría forzar un desempate. De todas formas, el empate que puede permitirse en el mejor escenario posible no debe ser en la próxima fecha ante Wanderers. Es un rival directo y la calculadora indica que, si no gana en el Prado, perderá la categoría. Es una semana de cuentas fáciles para Tabaré Silva. Si gana el domingo a las 10.00 en el Viera, sigue vivo. De lo contrario, se termina la ilusión.

Haciendo los 12 puntos que quedan en disputa, puede permitirse que Danubio haga 7, Central Español 3, Wanderers 2, Cerro 1 o que Cerro Largo no agregue unidades. Debe pasar a tres de esos clubes. Su posibilidad de descenso al final de la temporada supera el 99%.

A los de Tabaré Silva les queda visitar a Wanderers, jugar en el Paladino ante Defensor Sporting, viajar a Melo para enfrentar a Cerro Largo y cerrar en La Teja contra Torque.

Danubio empuja el milagro con un fixture desafiante

La realidad matemática del franjeado no es tan cruel como la de Progreso, pero futbolísticamente el equipo de Maroñas tiene un presente más bajo que los tejanos. Si bien llega de vencer a Central Español, futbolísticamente no da muestras sólidas para tener una recta final soñada.

El panorama es duro: visita a Deportivo Maldonado, recibe a Nacional y juega ante Liverpool en el Viera. El fixture no es condescendiente con los dirigidos por Leonel Rocco, que cierran con Albion en el Franzini.

El franjeado no puede bajar matemáticamente el próximo fin de semana, pero sí el siguiente. Necesita sumar, al menos, 6 puntos para obligar a un desempate en caso de que Wanderers pierda todo.

Si hace los 12, necesita que Albion no sume más, que Cerro Largo sume 3, Cerro 4, Wanderers y Central Español 5. Debe pasar a dos equipos.

Albion con su final a la vista

Albion metió tres triunfos seguidos para salir de una racha de ocho derrotas en fila que lo tenían al borde del abismo. No está salvado, su movilidad es volátil, por lo que una nueva racha negativa, lo puede devolver a la zona roja.

El próximo sábado, a las 10.00, tendrá un partido clave frente a Central Español en el Parque Palermo. Un triunfo combinado con derrotas de Wanderers o Cerro le garantiza la permanencia.

Perder sería complejo, ya que después se le vienen Deportivo Maldonado y Nacional, pudiendo llegar con la soga al cuello a la última fecha frente a Danubio.

Electrizante final

En los cuatro equipos restantes, hay dos grupos. Central Español viene de la segunda división y divide distinto; mientras que Cerro, Wanderers y Cerro Largo tienen el doble de partidos jugados.

Algunos prefieren ver la tabla del descenso por promedios y otros duplicar el puntaje de los equipos que llegaron desde la B y armar una tabla por puntos. En ese caso, cuando suman los palermitanos, lo hacen doble.

Las dos formas se aproximan a la realidad, pero ninguna de las tablas brinda una imagen 100% real, ya que, para hacerlo, necesita la totalidad de encuentros disputados. Por ahora, son proyecciones con información segmentada.

La realidad dependerá de hacia dónde vaya la tendencia de puntos sumados en las últimas cuatro fechas. Mientras mayor sea la cosecha de unidades, hay más beneficio para Central. En contrapartida, sumando pocos puntos, es el que está más complicado.

Para poner ejemplos extremistas que son imposibles porque hay partidos entre los implicados; si ninguno suma de acá al final, baja Central Español, pero si todos hacen las 12 unidades en disputa, desciende Wanderers.

Hay muchos cruces directos y varios equipos que tienen enfrentamientos contra los que están definiendo el Clausura y la anual. La próxima fecha tiene a Central Español ante Albion y a Wanderers frente a Progreso.

¿Qué le queda a cada uno?

Cerro Largo: Boston River (L), Racing (V), Progreso (L), Peñarol (V).

Cerro: Montevideo City Torque (V), Central Español (L), Deportivo Maldonado (V), Nacional (L).

Wanderers: Progreso (L), Peñarol (V), Juventud (L), Liverpool (V).

Albion: Central Español (V), Deportivo Maldonado (L), Nacional (V), Danubio (L).

Central Español: Danubio (V), Albion (L), Cerro (V), Boston River (L), Racing (V).

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