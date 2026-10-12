Hernán Carroso, de Progreso y Abel Hernández, de Peñarol, el 10 de octubre, en el estadio Centenario.

Progreso puede perder la categoría en la próxima fecha y Danubio en la siguiente; hay otros cinco equipos que están en una pelea muy pareja por evitar el último lugar.

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Quedan cinco fechas y, por tanto, 15 puntos en disputa para todos los equipos. Hay ocho clubes con chances matemáticas de perder la categoría, pero las posibilidades de que Boston River descienda este año son muy pocas. Por tanto, el sastre, que nunca bajó desde que ascendió por primera vez a mediados de 2016, queda afuera de este análisis.

Progreso y Danubio están muy complicados y su permanencia depende de un milagro. Albion, Central Español, Cerro Largo, Wanderers y Cerro están en una lucha muy pareja por evitar el último lugar restante.

Progreso puede descender en la próxima fecha

El Clausura de Progreso viene siendo correcto. Lleva 13 puntos y, hasta cuando pierde, vende cara su derrota. Si el equipo tejano pierde ante Juventud de Las Piedras el próximo sábado a las 10.00 en el Paladino, perderá la categoría.

El gaucho necesita, al menos, 13 unidades más. Aunque con esa sumatoria solamente podría forzar un desempate. Si empata ante los pedrenses, descenderá en caso de que se den dos de estos tres resultados: triunfo de Central Español ante Danubio, que sume Cerro ante Cerro Largo y que sume Wanderers frente a Racing.

Si Progreso le gana a Juventud, es un hecho que estirará una semana más la agonía. Haciendo los 15 puntos que quedan en disputa, puede permitirse que Danubio haga 10, Central Español 3, Wanderers, Cerro y Albion 1 o que Cerro Largo no agregue unidades a sus tablas. Debe pasar a tres de esos clubes.

A los de Tabaré Silva les queda recibir a Juventud de Las Piedras, visitar a Wanderers, jugar en el Paladino ante Defensor Sporting, viajar a Melo para enfrentar a Cerro Largo y cerrar en La Teja contra Torque.

Danubio necesita un milagro

La realidad matemática del franjeado no es tan cruel como la de Progreso, pero futbolísticamente el equipo de Maroñas tiene un presente más bajo que los tejanos. Solamente le ganó a Cerro Largo en el Clausura, torneo en el que lleva 7 unidades.

Danubio tendrá dos finales: el próximo domingo a las 15.00 ante Central Español en Jardines y en la última frente a Albion en el Franzini. En el medio, el panorama es duro: visita a Deportivo Maldonado, recibe a Nacional y juega ante Liverpool en el Viera. El fixture no es condescendiente con los dirigidos por Leonel Rocco.

El franjeado no puede bajar matemáticamente el próximo fin de semana, pero sí el siguiente. Necesita sumar, al menos, 9 puntos para obligar a un desempate en caso de que Wanderers o Cerro pierdan todo.

Si hace los 15, puede permitir que Cerro Largo y Albion sumen 4, Wanderers, Cerro y Central Español 5. Debe pasar a dos equipos.

Electrizante final

En los cinco equipos restantes, hay dos grupos. Central Español y Albion vienen de la segunda división y dividen distinto; mientras que Cerro, Wanderers y Cerro Largo tienen el doble de partidos jugados.

Algunos prefieren ver la tabla del descenso por promedios y otros duplicar el puntaje de los equipos que llegaron desde la B y armar una tabla por puntos. En ese caso, cuando suman pioneros y palermitanos, lo hacen doble.

Las dos formas se aproximan a la realidad, pero ninguna de las tablas brinda una imagen 100% real, ya que, para hacerlo, necesita la totalidad de encuentros disputados. Por ahora, son proyecciones con información segmentada.

La realidad dependerá de hacia dónde vaya la tendencia de puntos sumados en las últimas cinco fechas. Mientras mayor sea la cosecha de unidades, hay más beneficio para Central y Albion. En contrapartida, sumando pocos puntos, son los dos que están más complicados.

Para poner ejemplos extremistas que son imposibles porque hay partidos entre los implicados; si ninguno suma de acá al final, baja Central Español, pero si todos hacen las 15 unidades en disputa, hay un desempate entre Wanderers y Cerro.

Hay muchos cruces directos y varios equipos que tienen enfrentamientos contra los que están definiendo el Clausura y la anual. Central Español define su destino en los próximos tres encuentros ante rivales que están en la pelea.

¿Qué le queda a cada uno?

Cerro Largo: Cerro (V), Boston River (L), Racing (V), Progreso (L), Peñarol (V).

Cerro: Cerro Largo (L), Montevideo City Torque (V), Central Español (L), Deportivo Maldonado (V), Nacional (L).

Wanderers: Racing (V), Progreso (L), Peñarol (V), Juventud (L), Liverpool (V).

Albion: Torque (L), Central Español (V), Deportivo Maldonado (L), Nacional (V), Danubio (L).

Central Español: Danubio (V), Albion (L), Cerro (V), Boston River (L), Racing (V).

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