El tricolor enfrentará a Independiente de Oliva, Jorge Guzmán y Mogi das Cruzes en un grupo donde los dos mejores acceden a las semifinales del torneo.

Nacional es el único representante uruguayo en la Liga Sudamericana tras la eliminación de Defensor Sporting la semana pasada. El bolso avanzó a cuartos de final luego de disputar el grupo B en Loja, Ecuador. En los dos primeros partidos aseguró su boleto tras vencer a Regatas Corrientes, de Argentina, y Corinthians, de Brasil. En el último juego, ya sabiendo que su pasaje a la siguiente fase estaba garantizado, perdió ante el locatario Jorge Guzmán en un encuentro que encaró con muchas bajas.

Ahora el tricolor viaja a tierras brasileñas donde afrontará un nuevo cuadrangular ante Independiente de Oliva, de Argentina, Jorge Guzmán y el crédito local: Mogi das Cruzes. Los partidos se jugarán entre viernes y domingo, los dos mejores avanzan a semifinales.

El camino

El bolso debutará el viernes, a las 17.10, ante Independiente de Oliva. El encuentro parece ser bisagra para ir en busca de la clasificación ya que los argentinos son uno de los rivales directos. Agustín Cáffaro, que jugó en Uruguay por Urupan y tuvo pasajes por la selección de Argentina, y el ucraniano Andrei Grytsak, ex Defensor Sporting, Atenas y Trouville, son los jugadores más importantes del primer oponente. Es un equipo ordenado y disciplinado tácticamente, al que le cuesta salir del libreto cuando es necesario. El base Juan Guerrero es otra carta de gol.

El segundo encuentro será el sábado, a la misma hora, ante Jorge Guzmán; al equipo ecuatoriano lo metió el propio Nacional al perder ese encuentro de la primera fase. Sin dudas, es el rival más débil. Para esta fase se sumó el pívot Quintin Alexander, ex Goes, Tabaré y Trouville. El argentino Leonardo Mainoldi y RaʼShad James son las cartas goleadoras del equipo.

El cierre será el domingo contra Mogi das Cruzes, el gran favorito. Georginho de Paula, jugador de la selección brasileña, es su gran figura en la anotación y la generación de ventajas. Daniel Von Haydin es un gran anotador que hay que cuidar. El equipo locatario tiene talla y muchas manos capaces de tener un buen caudal de puntos. El cotejo va a las 19.10.

Firmes en lo suyo

Nacional solamente cambia una pieza secundaria en su plantel respecto de la primera fase. Entra Francisco Pereira en lugar de Luis Imas. El bolso jugó bien en el torneo internacional, pero no pudo sostenerlo en el inicio de la Liga Uruguaya, en la que solamente sumó un triunfo en tres juegos y llega tras perder de local ante Goes. Pablo Gómez y el extranjero Andrew Goudelock llegan con algún inconveniente físico y habrá que ver si soportan el ritmo al disputar tres encuentros de forma consecutiva. Luismal Ferreiras es la carta anotadora en el juego interno. De todas formas, el bolso debe aspirar a mantener su intensidad defensiva para correr la cancha, lo que mejor le sale.

¿Dónde ver los partidos?

La Liga Sudamericana se podrá ver de forma gratuita en el canal de Youtube de FIBA y también será televisado a través de la plataforma para abonados Basquetpass.