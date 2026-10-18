Comienza la edición 2026-2027 de la Liga Uruguaya de Básquetbol, que tuvo muchas turbulencias antes del inicio de la competencia. Primero, se postergó una semana por conflictos con la Unión de Jueces de Básquetbol, que ya fueron solucionados. Luego hubo desacuerdos en la fijación de los horarios tras el anuncio de que Tenfield televisará todos los encuentros.

Con todo pronto, entre lunes y miércoles se disputará la primera fecha; debutarán los 12 equipos que participan en el torneo. El clasificatorio consta de dos ruedas en las que todos los equipos jugarán entre sí, alternando como locales y visitantes. Luego de esas 22 fechas, los equipos se dividirán en dos grupos de seis.

Los ubicados del primero al sexto lugar irán a la liguilla; jugarán diez partidos más en dos rondas para ordenarse del uno al seis de cara a playoffs. Lo mismo sucederá con los que queden abajo, entre el séptimo y el decimosegundo puesto; en la permanencia estará lo más picante de ese lapso del torneo. Los primeros dos de esa etapa reclasificarán con el siete y el ocho para playoffs, mientras que los últimos dos descenderán a la Liga de Ascenso 2026.

Las series de cuartos de final y semifinales serán al mejor de cinco partidos, en principio, con ventaja de localía para el mejor ubicado, aunque dependiendo de los rivales se puede jugar todo en escenario neutral por temas de seguridad. Las finales se disputarán al mejor de siete encuentros en el Antel Arena.

A jugar

La pelota irá al aire por primera vez el lunes en Villa Biarritz, donde Biguá recibirá a Hebraica y Macabi a las 19.15. Un hermoso encuentro entre dos equipos que aspiran a ser contendientes de los candidatos. El objetivo es meterse entre los seis de arriba y arrancar ganando ante un rival directo es fundamental. El locatario no tendrá a Mathías Calfani, por lesión, ni a Tanksley Efianayi; jugará en su lugar Dennis McKinney, quien viene de ascender con Trouville. Frenar a Donald Sims debe ser una de las prioridades para los de Leonardo Zylbersztein, que deberán imponer su ritmo jugando, y lograr que Jaylen Canty pese en la pintura.

A las 21.30 comenzará el encuentro en el gimnasio de Welcome entre Defensor Sporting y Goes. El fusionado es favorito, pero necesita más de sus extranjeros, que en los amistosos previos estuvieron por debajo de lo esperado. Será el único partido oficial antes de viajar a la Liga Sudamericana. El misionero viene con un plantel renovado que intentará imponer condiciones desde el ritmo y la dinámica.

El martes abren la jornada Malvín y Atenas en el Canil, a las 19.15, mientras que de fondo se disputará el gran encuentro de la fecha: Nacional y Aguada, a puertas cerradas en el Polideportivo del Gran Parque Central.

El miércoles, a las 19.15, habrá un partidazo por la parte baja entre Larrañaga y Unión Atlética, mientras que a las 21.30 cerrarán la fecha Urunday Universitario y Peñarol, el último campeón.

¿Dónde ver la Liga Uruguaya?

Todos los partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol serán televisados por VTV Plus, que se transmite en Antel TV, Montecable y algunos cables del interior. Además, se podrán ver por la plataforma Basquetpass, que requiere una suscripción paga.