Peñarol volvió al Campeón del Siglo y cayeron bengalas en la cancha

Tras la sanción por incidentes en el clásico, el equipo de Diego Aguirre volvió a su cancha por Copa AUF Uruguay y se expuso a una nueva sanción.

Peñarol perdió 2-0 contra Montevideo City Torque y quedó eliminado de la Copa AUF Uruguay, lo que agrava la crisis deportiva que atraviesa el equipo de Diego Aguirre, que no mejora en lo futbolístico y suma cuatro sin ganar, si se suman los partidos del Clausura, justo a las puertas de la definición del campeonato, que ahora se alza como su único gran objetivo de la temporada.

El mal momento deportivo del carbonero está, a su vez, afectado por cierta inestabilidad y turbulencia institucional que marca la antesala de las elecciones que llevará a cabo el club el próximo 12 de diciembre. En este marco, Peñarol volvió al Campeón del Siglo por primera vez desde la sanción impuesta por los incidentes entre la barra y la Policía el día del clásico del Clausura, y hubo nuevos incidentes que provocaron la demora del juego por unos minutos y que expusieron al club a nuevas sanciones.

Complicado

Tras los graves enfrentamientos entre violentos de la barra de Peñarol y miembros de la Guardia Republicana, al término del partido frente a Nacional en el Campeón del Siglo, el presidente mirasol, Ignacio Ruglio, apuntó contra el operativo de seguridad y responsabilizó a la Policía por los incidentes. Sin embargo, después Peñarol anunció la designación de Gustavo de los Santos, expolicía y exdirector de cárceles, como nuevo responsable de seguridad, y a partir de ella, también “un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la prevención, mejorar los controles, modernizar los recursos disponibles y consolidar una política de seguridad integral para toda la institución”.

Estas medidas condujeron a conflictos entre la barra y la dirigencia, cuya expresión tuvo un capítulo notorio este martes en el Campeón del Siglo, donde a lo largo del partido cayeron varias bengalas encendidas dentro de la cancha, además de otros objetos habituales como petacas o encendedores. En el primer tiempo se lanzaron dos desde la Tribuna Cataldi hacia el área que en ese momento defendía el arquero de Torque, Gastón Rodríguez, pero el juego siguió sin interrupción.

En el complemento, cuando era el carbonero Sebastián Britos quien ocupaba ese arco, cayeron primero un par de bengalas detrás de las vallas publicitarias, y luego otras tres dentro de la cancha, lo que motivó que el árbitro Bruno Sacarelo detuviera el juego por unos cuantos minutos, mientras dialogaba con los responsables de la seguridad. El grueso de la parcialidad carbonera cantó contra los que lanzaron la pirotecnia: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” se escuchó en el estadio, mientras también se observaban algunos incidentes dentro de la propia tribuna, donde hubo corridas y golpes. Finalmente, también la hinchada manifestó su enojo con Ruglio.