Albion entró en la historia: campeón uruguayo de futsal por primera vez

Albion de Pan de Azúcar festeja su primer campeonato uruguayo de futsal, el 7 de noviembre, en el estadio Municipal de Treinta y Tres. Foto: Abraham Acarino

Tras conquistar el Sudamericano Zona Sur y el Mundial de Clubes, el equipo de Pan de Azúcar venció 5-0 a Jave en Treinta y Tres y sumó su primer campeonato nacional.

En la noche del pasado sábado, en el Gimnasio Municipal de Treinta y Tres, se disputó la final de vuelta del 51° Campeonato Uruguayo de Fútbol de Salón - Futsal.

Albion de Pan de Azúcar derrotó 5-0 al local Jave y se consagró campeón uruguayo por primera vez en su historia, ya que en la final de ida, en su escenario, también había sido triunfo de Albion, en aquella ocasión 5-4. Jave tenía que ganar para forzar una tercera final en el Urupan de Pando, algo que no sucedió.

El equipo de Pan de Azúcar, dirigido técnicamente por Héctor Pedroso, se fue al descanso ganando 4-0, con una defensa aguerrida y un ataque letal, sumado a que su guardameta Franco Acevedo tuvo grandes intervenciones. En el complemento, Jave intentó pero no pudo y terminó perdiendo por goleada. Mayandher Lima x 2, Juliano Mendes, Glikson Vieira y Maikol Sabino anotaron los goles del triunfo.

Albion, uno de los equipos históricos de este deporte, cuenta con cinco brasileños y un nacionalizado en su plantel, todos en el club desde el año pasado. Y si hablamos de historia, los de Pan de Azúcar lograron algo que difícilmente otro equipo iguale: en marzo de 2025 logró el Sudamericano Zona Sur en Maldonado, en mayo de 2025 el Mundial de Clubes en Colombia y ahora el Uruguayo.

El equipo de Albion de Pan de Azúcar festeja su primer campeonato uruguayo de Futsal, el 7 de noviembre, en el estadio Municipal de Treinta y Tres. Foto: Abraham Acarino

Para dimensionar lo de esta temporada por el torneo local, vale mirar los números de Albion: 20 partidos jugados, 16 victorias, 1 empate y solo 3 derrotas, 114 goles a favor y 60 en contra (valla menos vencida). Pero además Jave, otro histórico del fútbol con pelota chiquita, nunca había perdido una final en su escenario: había jugado diez y ganado las diez.

Es de destacar el ambiente en las dos finales, ya que los gimnasios estuvieron colmados de espectadores, tanto en la ida como en la vuelta, calculándose 600 personas en cada escenario. Fue una verdadera fiesta con ambas hinchadas y sin incidentes. La transmisión oficial estuvo a cargo de la Federación Uruguaya a través de Youtube y registró 10.000 reproducciones.

El viernes 20 de noviembre comenzará el 29º Campeonato de Selecciones, con la participación de Canelones, Rocha, Soriano, Maldonado, Florida y Pando.