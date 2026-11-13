Ya sin Ignacio Ruglio en la carrera, avanza la campaña electoral en Peñarol

Peñarol se prepara para elegir a su nuevo presidente y a su nueva directiva para el período 2026-2029 en las elecciones que tendrán lugar el próximo sábado 12 de diciembre, para las que hay en este momento siete candidatos en carrera: Juan Pedro Damiani, Evaristo González, Marcelo Solomita, Santiago Sánchez, Freddy García, Edgardo Lasalvia y Pablo Schiavi. A un mes de la contienda, todavía cabe esperar para conocer la configuración final del mapa electoral, con fórmulas todavía por confirmarse y potenciales alianzas en plena negociación.

En los últimos días, la campaña se vio sacudida por el anuncio de Ignacio Ruglio, quien confirmó que no será candidato, luego de haber perpetuado la incertidumbre y mantenido abierta la posibilidad, que lo situaba como la principal opción de un oficialismo bastante desgastado después de dos períodos al frente de la institución. La baja de la candidatura de Ruglio aumenta la incertidumbre en torno a esos votos que nucleaban su figura, que ahora pueden quedar divididos entre una fórmula oficialista sin demasiado peso político propio y otras opciones más o menos afines.

El oficialismo contra Damiani

Tras el anuncio de Ruglio, se confirmó la fórmula oficialista encabezada por Marcelo Solomita como presidente y Julio Trostchansky como vice. Solomita, contador público y líder de la lista 5 Pro Peñarol, se destacó como presidente del Fútbol Sala de Peñarol durante el período en que el equipo consiguió el histórico logro de la Copa Libertadores de Futsal 2025. “Defino mi candidatura como una persona que estuvo estos tres años y que es parte y responsable de todo lo que pasó, de lo bueno y de lo malo”, le dijo el flamante candidato al programa 100% deporte de Sport 890.

Algunas encuestas han ratificado la noción que el propio Ruglio había sugerido, de que Juan Pedro Damiani se alza como el principal contendiente opositor (“nos vamos a dividir los votos”, dijo cuando todavía no había bajado su candidatura). Trostchansky, candidato a vice por la Agrupación Triunfo Aurinegro, parece haber identificado también al principal retador y se metió de lleno en el debate político en X, donde escribió: “¿Volver al Peñarol de Damiani o seguir construyendo sobre el Peñarol de estos últimos tres años?”.

Según el dirigente, “Juan Pedro tuvo muchos años para mostrar su forma de conducir el club. Nosotros tenemos una gestión para mostrar con aciertos y, por supuesto, también con errores a corregir. Con Marcelo Solomita hay camino para seguir avanzando y sin duda cambiar cosas que no funcionaron. Esta elección también es una forma de comparar gestiones. No solamente los campeonatos, sino también la deuda, el patrimonio, las inversiones, las formativas y la participación internacional”.

Damiani contra Freddy García

Este jueves, en el aniversario del segundo quinquenio aurinegro, se lanzó oficialmente la fórmula opositora liderada por Juan Pedro Damiani como candidato a presidente y Alejandro Ruibal como vice. “Hoy es una fecha que remueve el segundo quinquenio de Oro, liderado por mi gran maestro, mi viejo. A él le gustaba lo imposible”, dijo Damiani en el acto de lanzamiento de campaña realizado en el estadio Centenario. Quien fuera expresidente de Peñarol en el período 2008-2017, anunció: “Voy a tomar decisiones fuertes, pero voy a tener un gran equipo”.

La propuesta de Damiani hace énfasis en recuperar el peso institucional de Peñarol y recomponer sus relaciones. Un aspecto central de la plataforma de Damiani fue su propuesta de designar a Jorge Barrera —otro expresidente, que estuvo al mando en el período entre Damiani y Ruglio, en 2017-2020— como “el canciller”, es decir, el encargado de retomar las relaciones del club con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Conmebol, entre otras instituciones de las que se distanció la administración actual.

En la semana se anunció el alejamiento de Barrera de la candidatura de Damiani y Ruibal: “Barrera ha decidido tomar distancia de esta campaña, algo que comprendemos y lamentamos profundamente”, expresó un comunicado oficial de la fórmula. Sin embargo, este viernes, en diálogo con La mañana del fútbol en El Espectador Deportes, Damiani rectificó el propio comunicado: “Lo de Jorge [Barrera] no se cayó. Estuve el domingo en su casa. Hoy está viajando a Israel. No va a votar y hay que dejarlo tranquilo. Jorge no se baja. Simplemente, entre todos, [decidimos] cuidarlo a Jorge, porque lamentablemente la campaña tomó un giro inesperado y nunca visto en el club”.

El giro inesperado y nunca visto que refiere tiene que ver con una denuncia que la fórmula incluyó en su comunicado: “En las últimas semanas se ha iniciado por parte de uno de los candidatos a las elecciones de nuestro querido Peñarol una campaña que ha pretendido, en base a constantes amenazas, dañar nuestra fórmula y la opción que, junto a un grupo muy importante de socios, lideramos”.

Alude, sin nombrarlo, al candidato Freddy García, quien había dicho que Barrera “está en un lugar donde no lo quieren”. “Las barbaridades que me ha dicho Juan Pedro Damiani sobre Barrera no tienen dimensión”, expresó el candidato que lidera la lista 1414. “Esa hipocresía política de usar a las personas se terminó. Si el doctor Barrera está dispuesto y realmente quiere saber qué piensan de él, lo invito a mi casa y le muestro con pruebas reales dónde está metido”, agregó.

Las seis medidas antisistema de García

García salió a la cancha con todo esta semana. El candidato que ahora apunta contra la fórmula Damiani-Ruibal ha sido consistentemente crítico de la gestión de Ruglio. Como parte de su plataforma, García difundió lo que llamó sus “seis medidas antisistema”.

“No alcanza con cambiar el nombre del presidente si después seguimos haciendo exactamente lo mismo. Peñarol necesita cambiar las reglas de juego, no solamente las personas que ocupan los cargos”, explica el candidato, que pretende situarse como la verdadera alternativa de cambio entre opciones que perpetúan las estructuras tradicionales, ya que “los otros sectores que hoy compiten por la conducción del club han formado parte, de una forma u otra, del mismo esquema de poder que llevó a Peñarol a su situación actual”.

En este sentido, García propone como primera medida que los candidatos a la presidencia del club presenten voluntariamente una declaración patrimonial y acrediten su situación crediticia, incluida la información correspondiente al Clearing de Informes. Plantea además una revisión exhaustiva de la situación económica del club, que abarque contratos, compromisos financieros, deudas y decisiones tomadas durante las últimas administraciones.

Otra medida apunta a aumentar la participación de los socios, habilitando el voto de los socios del exterior, mientras que el candidato también busca poner límites a la conducción y propone un período máximo de seis años en la presidencia, una propuesta que ya ha estado en consideración en el club, incluso por sectores afines a Ruglio. Otra propuesta tiene que ver con la Comisión de Básquetbol —“revisar sus mecanismos de representación y participación en las decisiones institucionales”—, mientras que la última apunta a consolidar “un compromiso de unidad institucional” entre los distintos sectores del club, que se mantenga más allá del resultado electoral.