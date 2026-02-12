El torneo uruguayo pone el fixture sobre la mesa con partidos interesantes.

Con cartel ampliado, desde este viernes y hasta el lunes el Torneo Apertura 2026 se presenta nuevamente, en este caso con la segunda jornada. La tabla recién se está armando, las posiciones no muestran más que paridad, pero punto a punto van las cosas y, se sabe, en la recta final pesa lo que se ganó (o no) al principio. O sea, ahora.

La fecha arranca en el interior, más precisamente el Ubilla de Melo, donde Cerro Largo recibirá a Wanderers. Los arachanes llegan bien después de ganar de visitantes en la fecha inicial, por lo que buscarán mantenerse en la línea del puntaje perfecto; el bohemio, por su parte, intentará su primera victoria, fundamental para engordar el promedio.

Este viernes también se destacará el match nocturno entre Liverpool y Defensor Sporting en el Viera, un partido que en los últimos años se ha convertido en un lindo enfrentamiento. Los negriazules inaugurarán su localía en el Viera para esta temporada, ya que empezarán las obras en Belvedere.

Nacional en su fortaleza, Peñarol afuera

El sábado en el Gran Parque Central Nacional estrenará localía cuando reciba a Racing. Para el equipo de Jadson Viera no es un partido más: es la oportunidad de encontrarle la vuelta a su equipo, aceitar la máquina del juego porque en dos fechas llegará el clásico. El director técnico de los tricolores sabe que ya no puede contar con Juan Cruz de los Santos, que se perderá varias fechas por lesión, con el clásico en el límite de su recuperación. Habrá que ver cómo arma el equipo de mitad de cancha para adelante, donde precisamente De los Santos fue un punto alto en la victoria de la primera fecha.

La singularidad de la fecha será la localía de Central Español, que no jugará este domingo en el Parque Palermo porque su rival es Peñarol, al que llevará al Domingo Burgueño Miguel. Pensando en la concurrencia y porque estamos en el feriado de Carnaval, parece buena estrategia económica la del palermitano.

Lo que tendrá que evaluar Central es lo deportivo, mucho más tras el muy buen arranque que tuvo en el Paladino, ganándole a Progreso con contundencia. Los dirigidos por Pablo de Ambrosio ya enfrentaron al Peñarol de Diego Aguirre en el arranque de la Copa de la Liga, donde terminaron 0-0 y los carboneros ganaron por penales. Pero eso es historia del pasado, sobre todo si se tiene en cuenta que en aquel partido las pretemporadas estaban en pañales y las formaciones de un lado y del otro distaban mucho de lo que este fin de semana pueden parar en la cancha. Mucho más Peñarol, que en aquella ocasión y prácticamente durante toda la copa veraniega, jugó con juveniles. Lo que sí se sabe es que quien gane se mantendrá con puntaje perfecto.

De todo como en botica

Los restantes partidos están repartidos entre sábado, domingo y lunes, donde habrá dos encuentros. En el Domingo Burgueño Miguel habrá otro partido, esta vez sí con el local, Deportivo Maldonado, que tendrá la visita de Progreso. Es complejo hablar a estas alturas del descenso, pero los puntos entre estos dos tienen condición doble: suman en la tabla y dividen bien en el promedio del descenso. La doble jornada del lunes, que cerrará la fecha, tendrá el condicionante de que jugarán cuatro equipos que perdieron en el arranque. Buen momento para salir a flote.

Vale recordar que el campeonato se verá por DirecTV y los cables, mientras que en streaming hay que sintonizar Antel TV con la señal de VTV Plus o Disney+.