Carlos Alcaraz, tras ganar la final individual masculina contra el serbio Novak Djokovic, durante el Abierto de Australia, el 1° de febrero, en Melbourne.

En la rama femenina se coronó Elena Rybákina, quien ganó por primera vez en Oceanía.

Terminó el primer Grand Slam de 2026. En la final masculina, Carlos Alcaraz venció a Novak Djokovic 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5. De esta forma, se convirtió en el jugador más joven en conquistar los cuatro torneos grandes del circuito de tenis, en 2022 se quedó con el US Open y desde ahí consiguió dos veces el trofeo en Estados Unidos, Roland Garros y Wimbledon. En la madrugada del domingo consiguió la figurita que le faltaba: ganar en Oceanía.

Dentro de la paridad, los puntos ganados en el primer servicio le dieron una mínima ventaja al español, que en la ceremonia de premiación recalcó a su rival: “Quiero hablarle a Novak, él se merece una ovación. Lo que tú estás haciendo es inspirador para todos los atletas del mundo. Para mí es un honor compartir vestuario, pista y verte jugar. Muchas gracias”.

Y luego elogió a su equipo de trabajo: “Mi pretemporada fue una montaña rusa de emociones, pero hicimos el trabajo correcto. Estoy agradecido con el apoyo que me disteis en ese momento. Este trofeo también es vuestro”.

Alcaraz se sumó a la lista de leyendas que se coronaron en los cuatros torneos grandes: Fred Perry, Don Budge, Rod Laver, Roy Emerson, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

En este torneo de Australia se dio la particularidad de que los cuatro mejores clasificados llegaron a semifinales, lo que realza el título del español, que en su camino venció al alemán Alexander Zverev y a Djokovic, que había sacado de competencia al italiano Jannik Sinner.

Elena Rybákina, la reina de Australia

Elena Rybákina, rusa que se nacionalizó en Kazajistán y tiene 26 años, ganó por primera vez el Abierto de Australia al vencer 6-4, 4-6 y 6-4 a la máxima favorita Aryna Sabalenka. La campeona tuvo la virtud de eliminar a las dos candidatas, ya que en cuartos de final había sacado del camino a la polaca Iga Świątek en dos sets.

Fue el segundo título de Grand Slam para Rybákina, que se había quedado con Wimbledon en 2022. En Oceanía había sido finalista en 2023, donde justamente cayó ante su rival de este sábado, con quien se tomó revancha.

Los otros campeones del Abierto de Australia

En dobles masculinos se consagró la dupla compuesta por el estadounidense Christian Harrison y el inglés Neal Skupski. En dobles femenino, en tanto, las campeonas fueron Shuai Zhang, de China, y Elise Mertens, de Bélgica. Los primeros en levantar el trofeo fueron los australianos Olivia Gadecki y John Peers, en doble mixto.